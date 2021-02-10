陸交通部：鼓勵在機場、港口發展「自動駕駛載貨」示範應用

▲山東一處新能源車製造工廠。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸交通運輸部日前發布《關於促進道路交通、自動駕駛技術發展和應用的指導意見》，表示將加強自動駕駛技術研發，推動自動駕駛技術試點和示範應用，鼓勵在港口、機場、物流場站、交通運輸基礎設施建設工地等環境相對封閉的區域及郵政快遞末端配送等場景，結合生產作業需求，開展自動駕駛載貨示範應用。

交通運輸部指出，至2025年，自動駕駛基礎理論研究取得積極進展，道路基礎設施智能化、車路協同等關鍵技術及產品研發和測試驗證取得重要突破。

在自動駕駛客運出行方面，交通運輸部提到，要求穩步推進輔助駕駛技術在城市公交、道路客運中的應用。支持在封閉式快速公交系統、產業園區等區域探索開展自動駕駛公交通勤出行示範應用，並根據技術演進情況和示範進展，在做好風險評估和應急預案的前提下，視情推廣至其他客運場景。

交通運輸部表示，鼓勵自動駕駛新業態發展，鼓勵有條件的地方開展自動駕駛車輛共享、擺渡接駁、智能泊車等試運行及商業運營服務。

交通運輸部科技司司長龐松解釋，推出相關政策，是落實交通強國建設等重大戰略、促進國內技術和產業發展的現實需要。

此外，交通運輸部還制定了《自動駕駛封閉測試場地建設技術指南（暫行）》，布局認定了7家自動駕駛封閉場地測試基地，支撐技術研發與測試。

龐松指出，當前交通部正會同工信部、公安部，研究修訂道路測試管理規範，進一步完善測試管理政策。

龐松強調，下一步，交通運輸部將結合交通強國建設試點工作，指導地方謀划和組織試點示範，開展自動駕駛先導應用示範工程，爭取在「十四五」期間形成一批與業務融合度高、可推廣的典型項目。同時，將鼓勵產、學、研、用各方加強技術、管理、標準、倫理等方面的交流與國際合作。