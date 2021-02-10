老公性侵別人！妻護夫心切…辣嗆受害女「告妳通姦」　她聽完哭崩

▲女子婷婷（化名）遭王姓男子性侵後，竟遭王妻恐嚇要告她「通姦」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

王姓人夫假藉要幫同事的女友婷婷（化名）介紹工作，透過LINE與其相約見面，不過期間卻趁2人獨處時，伸狼爪硬上女方。婷婷脫困後速報警處理，怎料卻引來王妻不滿，揚言要告她「通姦」，讓她當場嚇哭、說不出話來。桃園地院審結，王男被依妨害性自主罪處判處有期徒刑5年6月。可上訴。

王男與許姓男子為同事關係，王男一日得知許男的女友婷婷在找工作，竟藉口要協助，與其相約見面，隨後就直接將她載回自己租屋處。下午5時許抵達後，王男趁婷婷在使用電腦時，將她推倒在房間床上強行硬上；同日晚間7點許，又再次不顧女方反抗，二度性侵得逞。

婷婷遭性侵期間，曾傳送，「老公好恐怖啦」、「XX是變態」、「他剛剛對我做那種事」等訊息給男友，不幸求救舉動遭王男發現！王男一見狀，當場搶過手機打電話給許男，表示婷婷的求救訊息僅是玩笑話；且後來當許男再次傳訊向女友求證時，他也直接替婷婷回覆，「有有怎樣整到你很爽、你這個白癡」等語。

婷婷脫困後馬上報警處理，不過事情一傳到王妻耳裡，護夫心切的王妻竟跑來找婷婷，除了拿出3000元強硬要求私下和解，更威脅女方若不答應，就要提告通姦，婷婷聽完當場淚崩；而隔日許男替女友將錢拿去返還時，王妻更氣得直接開嗆，「你女朋友竟然還這樣做，是傷害我的家庭、妨礙我的家庭捏，你希望你的女朋友被抓去關嗎」、「我們有婚姻的保障，我可以告你女朋友，她妨礙家庭通姦罪喔」等語。

法庭上，王男堅稱2人是合意性交；不過婷婷向法官表示，「第1次遭性侵時就想逃離，但因住的比較遠，當下擔心逃走或是報警，對方會做出傷害我的事，所以心情非常害怕、慌張，一直在哭，不知道該如何反應，才會繼續待在王男家」。

桃園地院審理時認為，雖然王男稱雙方是你情我願，但倘若婷婷是自願與男方發生關係，照常理應該會隱瞞此事，不會讓男友發現，以免吵架；最後經勘驗雙方LINE對話紀錄以及許男證詞，認定王男犯行屬實，審結依強制性交共2罪，各處有期徒刑4年2月，合併應執行5年6月。全案仍可上訴。

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