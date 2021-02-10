2021年3次水逆時間出爐　第一次就在農曆春節！5大要點注意

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記者黃翊婷／綜合報導
新的一年民眾都希望接下來整年都有好的發展，星座專家許睿光日前公開分享2021年3次水逆的時間，帶大家提前做好準備，就能避開水逆帶來的影響。
首先，第一次水逆時間為2021年1月30日至2月21日，也就是農曆春節前後，逆行在水瓶座，預警星座分別為水瓶座、金牛座、天蠍座、獅子座，5大注意事項如下：
1.電子用品、交通工具的全面檢測
2.職場、事業、財務的危機
3.個人生涯的重大改變
4.伴侶合夥關係的意外變化
5.健康方面：注意神經方面問題與意外受傷
▲2021年預計有3次水星逆行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）
第二次水逆時間為2021年5月30日至6月23日，逆行在雙子座，預警星座分別為雙子座、射手座、雙魚座以及處女座，4大注意事項如下：
1.注意交通、合約、簽約的問題
2.注意人際欺騙、自欺、曖昧、迷惘等人際羅生門事件
3.年中檢視夢想、計劃與生活目標,並進行必要調整
4.健康方面：注意呼吸道丶頭暈、頭痛的問題
第三次水逆時間為2021年9月27日至10月18日，逆行在天秤座，預警星座分別為天秤座、牡羊座、巨蟹座以及摩羯座，4大注意事項如下：
1.注意合夥、婚姻方面的問題
2.注意突如其來的的戀情
3.謹慎處理人際掌控、鬥爭的潛在危險
4.健康方面：腰部、腎臟的問題
▼天秤座、牡羊座、巨蟹座以及摩羯座的朋友，在第三次水逆期間要謹慎處理人際關係。
【睿光談星座｜2021水逆預警】 2021年水逆，各星座有什麼特色呢？對你有什麼影響？要注意什麼呢？讓我們一起預先規劃2021，避開水逆帶來的影響，帶來好的契機吧！ . 【個案預約】 新的一年即將來到，好想知道未來一年會有什麼發展？ 明年什...由許睿光開運研究社發佈於 2020年11月24日 星期二
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