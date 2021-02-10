2021年3次水逆時間出爐　第一次就在農曆春節！5大要點注意

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記者黃翊婷／綜合報導

新的一年民眾都希望接下來整年都有好的發展，星座專家許睿光日前公開分享2021年3次水逆的時間，帶大家提前做好準備，就能避開水逆帶來的影響。

首先，第一次水逆時間為2021年1月30日至2月21日，也就是農曆春節前後，逆行在水瓶座，預警星座分別為水瓶座、金牛座、天蠍座、獅子座，5大注意事項如下：

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1.電子用品、交通工具的全面檢測

2.職場、事業、財務的危機

3.個人生涯的重大改變

4.伴侶合夥關係的意外變化

5.健康方面：注意神經方面問題與意外受傷

▲2021年預計有3次水星逆行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）

第二次水逆時間為2021年5月30日至6月23日，逆行在雙子座，預警星座分別為雙子座、射手座、雙魚座以及處女座，4大注意事項如下：

1.注意交通、合約、簽約的問題

2.注意人際欺騙、自欺、曖昧、迷惘等人際羅生門事件

3.年中檢視夢想、計劃與生活目標,並進行必要調整

4.健康方面：注意呼吸道丶頭暈、頭痛的問題

第三次水逆時間為2021年9月27日至10月18日，逆行在天秤座，預警星座分別為天秤座、牡羊座、巨蟹座以及摩羯座，4大注意事項如下：

1.注意合夥、婚姻方面的問題

2.注意突如其來的的戀情

3.謹慎處理人際掌控、鬥爭的潛在危險

4.健康方面：腰部、腎臟的問題

▼天秤座、牡羊座、巨蟹座以及摩羯座的朋友，在第三次水逆期間要謹慎處理人際關係。