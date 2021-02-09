2021是10年一遇大財星年　風水布置秘訣曝！今年的你賺錢沒有上限

▲命理老師指出，2021年的流年風水辛丑年，是近10年一遇的「大財星」年，賺錢沒有上限！（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2021辛丑年雖必須靠自己才能有好運，且是桃花糾紛頻傳的一年，但易經命理老師高煜霖也提醒，2021年的流年風水辛丑年，是近10年一遇的「大財星」年！而且賺錢沒有上限，有斜槓的更旺，是真正的「金旺財」年！若是風水布的好，未來10年經濟沒煩惱，若在今年懂得開疆闢土，可坐享其成10年。建議民眾好好把握2021年的居家、職場風水布局。

高煜霖指出，2021年的流年風水，是「六白武曲」入中宮；「武曲」是「偏財星」，五行屬「金」，是貨真價實的「唯一」金旺財年！與「正財星」最大的區別是，「偏財星」的金錢收入，不是單一、固定之意，只要有「斜槓身分」，都有機會創造財富。至於以「正財星」為主的「公務人員」，可參考下列有「錢財」關聯的部分，轉換成用「績效」去解讀，即可有相同的風水架構概念。

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高煜霖表示，2021年最重要的風水，就是「中心區域」。居家結合「家人」的命盤，公司看「老闆」，職場個人辦公桌（室）看「使用者」，做好布局即可「坐享其成」。另外，要賺錢就要借力使力，自己埋頭苦幹沒無效益；此時，就要增加「貴人」的運勢，建議在居家、職場的「中宮」和「東方」，做風水布局。若需要增加「客戶」的機率，或是增加「人際關係」的圓融者，建議在「南方」做風水布局。

高煜霖分析，有「進財」就要防「破財」，建議在居家、職場的「西北方」，作好防破財的風水布局。做事、賺錢，最怕「人紅遭忌」是非多，嚴重者還遭惹口舌官司。如此，建議在「西南方」做風水布局，減少「小人」冒出頭影響前途。

除了事業展現好成績，收入增加而提高生活品質，也要有健康的身體，才能享受這些成果；建議在「北方」做風水布局，降低慢性病、突發疾病臨身機率。還有在「東南方」做好布局，減少發生意外、血光，及感染病毒等，無妄之災的機率，讓自己持續維持「神清氣爽」的狀態，創造人生。

高煜霖指出，賺到錢想找對象，或是要與另一半分享甜美的果實，建議在「東北方」布局，增加好事發生機率；「南方」布局，增加緣分或感情濃度。

如果因忙於賺錢，忽略照顧小孩的學業，建議至少可在「東方」布局文昌風水，期增加智慧；在「中宮」布局，期有好的指導者來教導。沒小孩，想「求子」者，建議在「北方」「中宮」「西方」擇一做風水布局，增加著床率，才能「喜添丁」。

高煜霖說，如果民眾目前身陷「紅海」行業，想轉職到「藍海」的行業，或想找工作的，建議在「北方」「中宮」「西方」「東北方」擇一做風水布局，增加機率。以上的不同方位、不同需求，有重疊的風水布局，再依自身輕重緩急作取捨，切記勿貪心，顧好主要的需求，其他的也會跟著好轉。



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