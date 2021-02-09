新春追劇清單看這裡　LINE TV十大熱播排行榜一次看

▲LINE TV十大熱播排行榜揭曉。（圖／LINE TV提供）

記者姚惠茹／台北報導

新春七天連假在家最需要的就是追劇清單，LINE台灣特別公布LINE TV年度十大熱播排行榜，台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》榮登熱播冠軍，《想見你》和《浪漫醫生金師傅2》則分別位居第二和第三，觀察台灣用戶三大觀劇趨勢，主要是台劇小人物立大功、浪漫愛情劇題材最夯。

受到新冠肺炎疫情影響，宅經濟商機已成未來大趨勢，造就台灣OTT線上影音串流整體流量倍增，而前十大熱播排行榜中，台劇佔約五成，顯示出LINE TV用戶對台劇的喜愛與支持，因此LINE TV也將持續推出優質台劇和原創節目，包含《開著餐車交朋友》、《今天誰來店》等。

LINE TV揭曉的2020年十大熱播戲劇排行榜，台劇佔比近五成，像是奪得后冠的家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，締造超過2300萬的總觀看次數，融合黑色幽默和家庭常見的婆媳問題、財產分配等議題，讓觀眾透過你我身旁都會出的小人物，引出真實生活中的共鳴感。

第二名則是有偶像掛帥、穿越時空探討愛情與推理的《想見你》，不僅在第55屆金鐘獎奪下多項獎項，包含戲劇節目獎、戲劇節目編劇獎以及節目創新獎，女主角柯佳嬿也獲得戲劇節目女主角獎，二度奪下視后，燒腦至極的穿越懸疑劇情，讓該劇從一開播到大結局都彩蛋連連。

熱播排行第三名則是口碑好評不斷的韓劇《浪漫醫生金師傅2》，由韓石圭、李聖經與安孝燮合演SBS電視台的《浪漫醫生金師傅2》，闡述天才醫生金師傅，如何在地方醫院堅守原則，把持讓每位病人「活下去」的美好價值。

第四、第五名則分別是陸劇《三十而已》和《以家人之名》，從多方視角探討社會議題，包含都會女性30歲之後所承受的社會壓力，以及90後孩子在非血緣關係的家庭中，如何彼此扶持治癒傷痛，成就更好的自己，而排名第七的也是陸劇，主打大宅院家庭鬥爭的《知否知否應是綠肥紅瘦》，從2019年即是LINE TV平台獨播的流量冠軍，越年長的觀眾越喜歡。

第六名和第九名則皆是由三立華人電視劇的製作的都會偶像劇《我的青春沒在怕》和《浪漫輸給你》，從女版六人行的青春閨蜜大無畏故事，到霸氣總裁和言情小編的甜膩狂灑糖劇情，都緊抓觀眾眼球，一刻都不想錯過。

最後排名第八名則是LINE TV獨播的懸疑浪漫愛情劇《惡之花》，由李準基和文彩元兩人再次聯手演出，以精湛的演技和高評價的劇情擄獲觀眾的心；排名第十的是由金馬影后謝盈萱主演的《俗女養成記》，以幽默溫馨的角度，描寫六年級女生的成長史，叫好又叫座。

此外，值得一提的就是動漫類別排行榜，熱度不減的就是《鬼滅之刃》，打敗眾多新作，在動畫熱播排行榜名列前茅，居於第二位的是由寺嶋裕二創作的棒球漫畫《鑽石王牌ACT2》奪下，而由LINE Webtoon知名網漫動畫化的《神之塔》排名第三，吸引廣大LINE TV動漫迷追劇觀看。

▲LINE TV三大最熱門動漫排行榜。（圖／LINE TV提供）