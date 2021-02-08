CNN、法國新聞台全軍覆沒！NCC否決外語新聞台上架CH52　



▲公廣集團日前舉行申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（資料照片／記者湯興漢攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC8日加開委員會議，直接否決了大豐、新高雄、台灣數位寬、南桃園、北視、吉元、信和、群健等8家有線電視申請CNN移頻CH52，以及不予許可世新、國聲2家有線電視申請《FRANCE24》法國新聞台(英語發音)上架CH52。



一如外界預期，自中天新聞去年12月12日下架之後，22家有線電視申請以其他新聞台上架CH52全軍覆沒，NCC不忌諱表態支持的《華視新聞資訊台》迄今尚無有線電視申請上架，CH52究竟會播出什麼新聞台？預計春節後將會有新的變化。



NCC發言人翁柏宗表示，委員會認為審議移頻依據《有廣法》29條第3項訂定子法的第3條第3項，本條所稱有線電視「頻道區塊」，是指依頻道節目屬性區隔，並尊重消費者收視習慣形成集中規劃。



委員會認為，CNN International及FRANCE24(English)均為外國新聞頻道，並以外語發音，雖頻道屬性同為「新聞」，但有線電視第49至第58頻位現均屬國內新聞頻道區塊並已定頻多年，消費者已習於有線電視國內新聞頻道區塊獲取在地重要時事、公共資訊等訊息，長年以來已形成重要收視習慣，考量如以全外語發音之外國新聞頻道，安插置國內新聞頻道區塊間，消費者尚需相當重新適應時間，尚難稱符合有線電視消費者收視慣性，所以不予許可。





▲NCC支持公廣集團《華視新聞資訊台》上架CH52。圖為本屆NCC新任主委陳耀祥(中)與6位委員大合照。（圖／NCC）



《中天新聞台》自去年12月12日被下架後，共有22家有線電視系統業者申請以其他新聞台替換，如今22家不是撤回申請就是被駁回，可說是「全軍覆沒」。



NCC主委陳耀祥日前不否認表態，NCC希望有一個公廣集團新聞頻道進駐有線電視新聞區塊，或許這是因為委員多數是學者出身，比較有理想性一點，不是市場派的，思維是不同。

至於NCC委員們既然都有這種想法，是不是未來就朝這會個結果去審議？陳耀祥說，最後還是要看系統台申請案怎麼送。



如今從8日的NCC決議結果來看，《華視新聞資訊台》似乎已成為NCC心目中唯一會許可上架CH52的對像 。