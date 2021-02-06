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日月潭57死船難！92人擠爆翻覆「全家緊擁沉湖底」　奪命3關鍵曝

日月潭翻船意外釀成57死慘劇。（圖／報系資料照，下同）

▲日月潭翻船意外釀成57死慘劇。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

位於南投縣的日月潭風光明媚，多年來吸引大批國內外旅客前往朝聖，其中搭乘遊艇遊湖更是一定要體驗的重要活動。不過，就在30多年前，台灣殼牌公司舉辦員工旅遊，一共92名員工及家屬登上「興業號」遊湖，卻因違規超載等因素，導致船隻在湖中央翻覆，造成57人不幸罹難，是台灣史上最嚴重的船難。

1990年8月25日，時值農曆七月，台灣殼牌公司舉辦為期2天1夜的員工旅遊，一行人預計前往日月潭、九族文化村等景點，不少員工也感到興奮不已，紛紛攜家帶眷參加；同日晚間8時許，導遊李世珍、吳瑞真帶著92名員工及眷屬搭乘遊覽車抵達日月潭，首站便直接開往碼頭，打算進行夜間遊湖活動。

興業號翻覆地點。

▲興業號翻覆地點。

一行人到達目的地後，便興高采烈地走下遊覽車，打算在悶熱的夏天吹著晚風，享受一趟日月潭遊湖之旅，接著92人魚貫地登上船長兼船主徐進興的遊艇「興業號」，把原本只能搭乘42人的遊艇瞬間擠成黑壓壓一片，也不在乎業者是否有提供救生衣，紛紛站在甲板及最上層觀覽美景，還不忘登上光華島參拜月老廟。

隨著遊湖行程進入尾聲，興業號準備載著旅客返回碼頭，卻在松柏崙距離蔣公銅像約100公尺處，遇上一陣強烈的北風，導致船身出現傾斜，隨後整艘船往右翻覆，乘客也跟著落水。警消獲報後迅速趕往救援，無奈夜間視線不佳，大幅增加搜救難度，經數日打撈仍有高達57人不幸溺斃，現場頓時哀鴻遍野。

救難人員趕往日月潭翻船慘案現場協助打撈。

▲救難人員趕往日月潭翻船慘案現場協助打撈。

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日月潭翻船意外造成57人溺斃，現場屍橫遍野。（圖／報系資料照，下同）

▲日月潭翻船意外造成57人溺斃，現場屍橫遍野。

「興業號」搭載旅客遊湖時翻覆，經警消連日救援，仍有57人不幸罹難，成為台灣史上最嚴重的船難。據悉，由於船隻翻覆得太突然，許多乘客根本來不及逃生，就直接被困在船艙，隨著興業號沉入冰冷的湖底。救難人員回憶，不少罹難者被尋獲時都是2、3人抱在一起，甚至是全家人緊緊相擁，畫面令人鼻酸。

檢警展開調查，發現「興業號」根本未經主管機關檢驗合格並核發執照，且日月潭也禁止夜間遊船，然而業者為了賺錢，卻抱持僥倖心態違法開船；更誇張的是，興業號的限乘人數僅42人，船主竟一口氣載了92人，加上多數乘客都擠在甲板及最上層，所以當船隻轉彎又碰上側風時，才導致遊艇瞬間傾斜翻覆。

搜救人員和當地居民合力救起一名奄奄一息的少女。

▲搜救人員和當地居民合力救起一名奄奄一息的少女。

除了最關鍵的超載問題，業者也沒要求乘客穿上救生衣，因此當船隻無預警翻覆時，船上人員根本措手不及，只能在漆黑的水面上奮力掙扎。救難人員透露，部分遊客當時來不及逃出船艙，最後隨著興業號沉入湖底，被發現時都是2、3人或全家緊緊抱在一起，且幾乎都沒穿上救生衣，慘況令人不忍卒睹。

船難發生後，日月潭國家風景管理處開始大力取締非法遊艇，並嚴格執行安檢，確保所有遊船皆符合安全規定，且提供足夠的安全裝備，盡全力將意外發生機率降到最低，終於一步步擺脫船難陰霾，將日月潭打造為國際級景點。另一方面，殼牌公司的罹難者家屬事後也向業者提告求償，同時提出國賠訴訟。

罹難者家屬無法接受噩耗，當場崩潰痛哭。

▲罹難者家屬無法接受噩耗，當場崩潰痛哭。

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