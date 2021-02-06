「呼籲西方屏除偏見」　紐時刊文為中、俄疫苗發聲

▲美國《紐約時報》呼籲西方放下偏見，可考慮接受中俄疫苗 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

《紐約時報》於5日刊發題為《是時候信任中國和俄羅斯的疫苗》的文章，內文指出中國和俄羅斯疫苗經過科學實驗證明安全有效，且為同行所認可。當前全球疫苗分配不公、歐洲疫苗緊缺的情況下，文章呼籲西方國家信任中國和俄羅斯研發的新冠疫苗，以補足各國疫苗接種的缺口。

據《澎湃新聞》引述報導稱，一段時間以來，大量證據表明中國和俄羅斯研發的新冠疫苗安全有效。醫學雜誌《柳葉刀》本週發表了後期試驗的中期結果，支持俄羅斯「衛星V」新冠疫苗。在土耳其進行的試驗後，中國科興研發的新冠疫苗獲得該國官方認可。此外，許多證據經過同行評審，或者在兩國對這些疫苗進行獨立試驗之後，還發表在《柳葉刀》和《美國醫學會雜誌》等科學期刊上。

▲印尼總統佐科威（Joko Widodo）接種來自大陸的科興疫苗。（圖／路透社）



報導指出，，阿聯酋、巴林、埃及、約旦、伊拉克、塞爾維亞、摩洛哥、匈牙利和巴基斯坦等國，已批准中國國藥疫苗；截至2021年1月中旬，阿聯酋有180萬人已接種中國疫苗。玻利維亞、印度尼西亞、土耳其、巴西和智利已批准並開始推出另一款中國科興研發的疫苗。俄羅斯「衛星V」疫苗也將在歐洲、中東、非洲和拉丁美洲的十幾個國家和地區進行接種。

此外，歐盟國家面對嚴重的疫苗短缺和交貨延遲，法國、西班牙和德國現在開始談論可能訂購中國和俄羅斯疫苗。面對困境，他們大聲疾呼不要對非西方疫苗存在「偏見」。

同時，報導指出，中俄的三個疫苗製造商今年將向多個國家和地區投放疫苗。三家疫苗製造商也都表示，在2021年有能力生產提高產量，並都已將其疫苗授權給了多個國家的本地製造商。



文章最後再次強調，越來越多的證據表明，中國和俄羅斯的疫苗是可靠的，因此各國應該認真、迅速地對待，特別是考慮到世界各地的供應問題。