看到兩部機車停在外面...桃園男手癢「接連留下痕跡」！下場慘曝

▲阿義在他人的機車上隨義刻下不雅字眼。（圖／示意圖，無關本案／取自Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿義」（化名）日前在某間超商外，看到有兩部機車停放在外面，竟然就在機車上刻了「打手槍」的字眼，誇張的行徑讓2名機車的車主都相當傻眼，因此憤而向法院提告。對此，桃園地院審理後，依法判罰阿義新台幣2千元，得易服勞役。

判決指出，阿義日前於桃園某間超商前，看到兩部機車放在超商前面，竟分別基於毀損他人物品之犯意，先後拿新台幣10元，於機車上刻下「打手槍」的字樣，致使機車遭刻字處之美觀功能喪失而不堪使用。

阿義被逮捕後於審理中均對案情坦承不諱，且與證人之證詞、監視器翻拍照片、機車毀損照片等可佐證、足認阿義的自白與事實相符，其犯行勘以認定。另外，阿義於法院審理期間，已用3000元賠償2位受害者，2人也表明願意撤告。

對此，法官審理後認為，阿義欠缺尊重他人財產之觀念，恣意毀損他人財物，造成對方損害，所為誠屬不當，兼衡其犯罪後始終坦承犯行，犯後態度良好，審酌其已經賠償告訴人所受損害、素行、智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯毀損他人物品罪，共二罪，各處罰金新台幣2千元，應執行罰金新台幣3千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了

【更多新聞】

花2500找辣妹解放！高雄男「完事後」門秒被打開 結局慘曝

進房30分鐘後...辣妹緊貼耳邊「要不要用嘴」！內褲脫到一半出事



2男1女跑成大公園玩3P...長椅激戰到溜滑梯！深夜「瘋狂合體」