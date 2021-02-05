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美「一個中國」表態　央視：給台獨勢力又一記響亮耳光

▲▼2019兩會,2019政協,2019人大,兩會,天安門,人民大會堂,維安,兩會維安,北京。（圖／記者曾俊豪攝）

▲拜登政府上台後仍繼續支持一個中國政策。（圖／記者曾俊豪攝）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）3日受訪時表示，美國支持「一個中國」政策並未改變，總統拜登（Joe Biden）最新的外交演說也強調要在符合美國利益的情況下和中國大陸合作。對此，《央視》評論指出，「拜登政府的表態，不僅是對倚美謀獨的一記耳光，更是一盆冷水澆進了台獨份子的黃粱美夢，迫使他們看清楚自己在美國人眼裡究竟有幾斤幾兩。」

▲美國國務院發言人普萊斯強調未改變一中政策。（圖／翻攝央視）

▲美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）強調未改變一中政策。（圖／翻攝央視）

評論提到，一個時期以來，台獨勢力頻頻對大陸進行挑釁，甚至還忘乎所以地叫囂要參與聯合國，「這屆美國政府不但重申一中政策，還將蔡英文之流貶稱為民選代表，無疑是給民進黨和島內台獨勢力的又一記響亮耳光。」

評論強調，這已經不是台獨份子第一次因為衝撞一個中國原則而被羞辱。蔡英文上台以來，拒不承認體現一個中國原則的九二共識，世界衛生組織大會因此連續多年將台灣拒之門外。近期，世衛組織公佈的疫情資訊，更是直接將台灣列為中國的一部分，對台獨份子的所謂抗議毫不理會，「事實一再證明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，決不容任何挑戰。」

▲▼美國總統拜登,Joe Biden。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

此前，普萊斯曾代表美國國務院發出聲明，敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話，「美國將繼續支持和平解決海峽兩岸議題，以符合在台灣的人民的期望與最大利益，美國也將恪守美中三公報、台灣關係法與六項保證所概述的長期承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力。」

拜登的最新外交演說則指出，美國已經準備和中國合作，前提是要符合美國的利益，「美國會直接應對最大競爭對手中國帶來的繁榮、安全及民主價值威脅，並對抗中國濫用經濟、損害知識產權及全球治理等問題。」
 

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