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社會 社會焦點 保障人權

遊花東慘遇爆胎！一家人「圍著車發愁」　警路過神救援

▲王姓車主因車輪突然爆胎，全家人正一籌莫展之際，員警突然主動現身協助。（圖／鳳林分局提供，下同）

王姓車主因車輪突然爆胎，全家人正一籌莫展之際，員警突然主動現身協助。（圖／鳳林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局豐濱分駐出所警員張育誠日前巡邏行經豐濱鄉台11線49K處，發現一輛自小客車停在路邊，還有幾人正在查看輪胎，疑似車輛故障，於是主動上前關心，發現係車輛爆胎無法動彈，員警立即聯繫當地汽車維修廠師傅前來協助，迅速更換輪胎排除故障，讓王姓車主一家人繼續美好的花蓮旅程。

王姓車主表示，從北部開車帶全家沿著花蓮海岸線南下旅遊，不料途中車輛突然爆胎，於是將車輛停在路邊，並透過手機查詢，發現假日期間鄰近修車場均無營業，一家人一籌莫展只能圍著車團團轉。

▲王姓車主因車輪突然爆胎，全家人正一籌莫展之際，員警突然主動現身協助。（圖／鳳林分局提供，下同）

員警協助找來師傅幫忙更換輪胎後繼續花東遊行程。

員警了解事情原委後立即在拋錨車輌適當位置擺設交通警示器材並實施交通管制，提醒後方來車注意，且在徵得王姓車主同意後，立即聯繫當地汽車維修廠師傅前來協助，迅速更換輪胎排除故障，王姓車主一家人非常感謝警方的協助，讓他們可以繼續美好的花蓮旅程。

鳳林分局長林昆達呼籲，民眾平時要檢查輪胎車紋，有些交通事故是因為車輪脫落或爆胎所發生，因為胎紋深度不足，將降低輪胎與路面摩擦力，若是雨天行駛胎紋太淺，輪胎將失去排水防滑作用，並發生「水漂」現象，極易發生危險。此外，車輛行進時，發現有異常狀態，務必減速慢行並停靠路肩仔細檢查，若有緊急狀況可聯繫鄰近派出所協助，不可輕忽以免發生意外。

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