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防疫在家提升職場競爭力！　sofasoda線上專家課程討論夯

▲防疫期間在家就能提升職場競爭力！職場未來力培訓品牌sofasoda推出「訂閱制會員」，讓會員們可以不受時間、空間限制，依照自己的步調學習，深受不少社會新鮮人喜愛。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者陳珊珊／採訪報導

受到疫情影響，許多企業開始採取居家工作外，許多人也選擇在家參與線上課程來強化自己的職場競爭力。職場未來力培訓品牌 sofasoda近日推出「訂閱制會員」及「線上真人1:1職場諮詢」服務，並舉辦「用戶成長進化論」一日活動，透過業界菁英分享，打造高效的職場升級計畫。

▲▼ Sofasoda 。（圖／記者劉亮亨攝）

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▲sofasoda的會員們在家就能透過直播一起上課，同步提升自我競爭力。（圖／記者劉亮亨攝）

sofasoda產品負責人王崢表示，「sofasoda是一個專注培訓未來力的平台，我們平台有豐富的線上影音課程內容，有時候我們會辦講座、活動，讓職場上不管是新鮮人，或是已經有一些經驗的在職者，在面對職涯轉變或遇上徬徨、困難時，可以透過sofasoda得到知識與解答」。

▲▼ Sofasoda 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲sofasoda產品負責人王崢。（圖／記者劉亮亨攝）

sofasoda近期推出「訂閱制會員」，sofasoda產品負責人王崢說：「會員可以在我們這邊得到穩定、頻率高的內容，我們也可以從用戶那得到很即時的反饋，快速去調整內容產出的速度與品質，帶給會員最好的服務」。

▲▼ Sofasoda 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲sofasoda舉辦「用戶成長進化論」一日活動。（圖／記者劉亮亨攝）

sofasoda學員Lydia分享，「今天的講座主題是用戶成長，我覺得在產品設計跟研究用戶心理這方面收穫滿多的！因為sofasoda是訂閱制服務，又是線上課程，在時間上可以比較彈性，尤其像在新創產業，大家工作時間都比較浮動，有時候可能沒辦法在固定時間、固定地點上課，所以我覺得這種線上課程就很實用」。

▲▼ Sofasoda 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲sofasoda學員Lydia分享學習心得。（圖／記者劉亮亨攝）

sofasoda也推出匯集科技業菁英的諮詢服務「問問先輩」，學員可以在線上請教先輩們，針對個人化履歷做健檢，也能一起討論在職場上碰見的問題。

職涯顧問女人迷產品經理Merci Kuo說：「當我知道『問問先輩』這個服務的時候，我就想到自己也是走過這些轉職路的人，當時遇到迷惘、不知所措時，多虧身邊有前輩的提點，讓我可以更快速地進入狀況，所以現在我也希望藉由自己的經驗分享，來幫助其他人少走一點冤枉路，能更清楚且快速地達到目標」。

▲▼ sofasoda業配 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲職涯顧問女人迷產品經理Merci Kuo。（圖／記者劉亮亨攝）

對於職場新鮮人的建議，Ｍerci Kuo表示，「我覺得善用數位工具非常重要，因為這能夠幫助你非常有效地提升工作效率，再來如何運用數位社群也很重要，因為現在的資訊太多，你如何透過網路社群快速地找到對的人、拿到對的資訊，幫助你在職涯上更快地知道該往哪個方向走」。

▲▼ Sofasoda 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲sofasoda也推出許多潮流時尚的周邊商品，只要成為訂閱會員就能獲得。（圖／記者劉亮亨攝）

sofasoda提供線上職涯學習平台，讓大學畢業生與職場新鮮人，透過交流學習，累積多元且實用的職場競爭力，成為數位世代中最搶手的人才。

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