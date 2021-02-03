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「我年紀還小...」13歲國中女生只給初吻　男大生竟奪走初夜

▲▼女學生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女學生向男網友獻出初吻，怎料最後竟半推半就發生關係...（示意圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名黃姓男大生去年3月剛滿18歲，急著初嘗禁果，透過交友軟體結識13歲少女，立刻提議上床。起初少女只願獻出初吻，但禁不住黃男苦苦央求，最終兩人發生關係。桃園地院一審判刑3年，未給予緩刑，但案經上訴，高院二審改判2年、緩刑3年，不必入監服刑。

判決書指出，黃姓男大生去年3月在網上結識13歲國中少女小莉（化名），雙方相約見面，結果黃男見小莉外表清純可愛，藉故約對方到家中獨處聊天，再極力說服小莉與他發生關係。

小莉被突如其來的提議嚇到，以「我年紀還小」、「我才13歲」等由拒絕，但勉強同意獻上初吻。怎料黃男奪走小莉初吻後，仍舊不滿足，竟開始一再強調「我真的很喜歡妳」，央求小莉跟他發生關係。

小莉心軟同意，2人隨後發生關係。回家後，小莉哭著向媽媽吐露此事，隨後在家人陪同下驗傷提告。黃男到案後，坦承與小莉發生關係，但強調有獲得女方同意，雙方是合意性交。

▲桃園地檢署20日早上到桃園地院搜索男法官涉嫌妨害秘密案，院檢雙方都低調以對。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地方法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

地院審理時，辯護律師稱黃男剛上大學，還在求學中，希望以刑法第59條「情堪憫恕」，請求法官酌量減刑。不過，法官指出，以該項裁量減刑，必須是犯罪另有特殊原因與環境，而且客觀上足以引起一般人同情、認為即便是法定低度刑期尤嫌過重，才適用此條。

法官一審認為，黃男明知小莉年僅13歲、涉世未深，為逞一己性慾，竟將人帶到住處發生關係。法官指出，少女是勉強同意，所以即便合意性交，也與一般兩情相悅不同，更何況黃男已嚴重影響少女身心健全、正確性觀念發展，又拒談和解，但考量黃男坦承犯行，因此判處3年徒刑，未予以緩刑、易科罰金。

黃男上訴高院，並主動聯繫被害人談賠償，事後在庭上出具雙方和解書，表示被害人已不追究，也不反對法院判處緩刑。高院審理後，近日改判黃姓男大生2年徒刑，緩刑3年，但須參加4場法治教育，全案仍可上訴。

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