2000年木乃伊出土…嘴巴含「黃金舌頭」　用來與「祂」對話原因曝

▲埃及發現2000年前的金舌木乃伊。（圖／取自埃及旅遊暨文物部）



記者王致凱／綜合報導

埃及考古學界近日公布新發現，在塔波西里斯馬格那神廟（Taposiris Magna）發現已有2000年歷史的墓穴遺跡，其中還包括一具「金舌木乃伊」，木乃伊口中含著一片金色舌頭。學者認為，這是當時人們為了讓死者能與「冥府之神」對話，特別打造的金舌頭。

埃及亞歷山卓考古部門負責人哈姆德（Khaled Abul Hamd）29日表示，埃及與來自多明尼加聖多明哥大學的聯合考古團隊，最近在塔波西里斯馬格那神廟附近發現16個墓穴，墓穴形式屬於希臘化時代與羅馬時代相當常見的豎井式墓穴。

然而，這些墓穴中埋葬的木乃伊保存狀況不佳，顯示希臘、羅馬時代的木乃伊，與舊埃及木乃伊之間存在製作技術的差異。據稱，這批木乃伊被戴上鍍金面具，口腔裡還放有金箔打造的舌頭狀護身符。

考古學者認為，「金舌」是當時葬禮儀式的一部份，目的是確保往生者遇見「冥府之神」時，有能力與之對話。

除此之外，考古學家還在遺址內發現了刻有「埃及艷后」克麗奧佩脫拉七世名字和肖像的硬幣，顯示在她執政的時代墓穴就已經存在。另外，現場還發現許多雕像殘骸，考古學者藉此推斷，遺址可能為托勒密四世在位期間（西元前221年至前204年）修建。

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