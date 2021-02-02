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社會 社會焦點 保障人權

宜蘭惡男性侵國中女　想以精神疾病脫罪...法官識破判7年

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭曾姓男子，性侵國中女生還否認犯行，還想以有輕度精神疾病藉口脫罪，被宜蘭地院判7年刑期。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

性侵國中女生，還想以有輕度精神疾病藉口脫罪，宜蘭一名惡男栽了！曾姓男子將認識的國中女載回家性侵，宜蘭地院審結，因醫院報告書認定曾男辨識與控制能力皆完好，依強制性交罪判曾男7年刑期。

判決指出，2019年6月間，曾男於透過友人結識一名國中女生後，在同年9月7日上午10時，趁著國中女生打電話要曾男騎車載她至朋友家，曾男依約前去載人後，卻藉口要身上一時沒帶錢需回家拿錢加油，藉機將她載回住處。

兩人回到曾家後，曾男不顧對方不斷抗拒性侵得逞，遭欺侮的少女回家哭訴，曾男獸行被揭露送辦。不過，曾男則否認犯行，並強調雙方是你情我願，他沒有強迫，並說做愛過程中對方還有說有笑。

雖然曾男律師辯護曾男自幼有輕度精神疾病，但法官認為，依照醫院的鑑定，曾男犯案時仍有辨識能力與控制能力，且曾的辯詞於偵查審理時前後不一，依強制性交罪，判曾男7年刑期。

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