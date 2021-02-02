偷截女友視訊裸照...高雄男「竟傳給她前夫」還喊：發到18禁群組

▲阿義將小紅的裸照傳給其前夫（圖／示意圖，無關本案／pakutaso）

記者林昱萱／高雄報導

一名男子「阿義」（化名）與女子「小紅」（化名）為前男女友關係，但他於分手後將對方的裸照，傳送給對方的前夫，誇張的行徑讓小紅氣壞了，因此憤而提告。對此，高雄地院審理後，依法判其7月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義與小紅為前男女朋友關係，而兩人交往期間，小紅曾經裸體與其視訊，怎料當時阿義卻將照片截取下來，並於兩人分手之後，基於恐嚇危害安全之犯意，傳上開裸照給對方並聲稱，「現在的妳記得看可以躲多遠就躲多遠，我即將報復，恭喜妳逼我做我最不想做的事情，妳成功了要封鎖要幹嘛請自便，但我會讓不管認識你或者不認識你的都認識你。」

阿義還揚言要將小紅的裸照傳送到各大18禁群組，用各種加害名譽之言語恫嚇對方，致使對方心生畏懼。另外，阿義還基於違反個人資料保護法之犯意，透過某臉書帳號，將小紅的裸照傳送給其前夫，其行徑已經嚴重損害小紅之名譽。

法官認為，阿義僅因不滿對方與其分手，不思感情問題解決之正當管道，而以上開方式言語恫嚇對方，造成對方身心受創，又私自截取對方裸照傳送給他人，此舉已經嚴重侵害對方名譽及隱私，且迄今又未與對方達成和解，所為實屬不該，惟念其並無前科、堪稱素行良好，考量其經濟狀況、家庭狀況、智識程度等後，依法給予判刑。

對此，高雄地院審理後，依犯恐嚇危害安全罪，判處他3月徒刑，得易科罰金，又犯個人資料保護法第四十一條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處5月徒刑，得易科罰金，上述合併應執行有期徒刑7月，

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