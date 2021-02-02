鳳凰電波受歡迎　醫提醒：掌握「關鍵步驟」療程品質不打折扣

▲「鳳凰電波」在醫美保養圈掀起熱潮，不過市面上價格落差大，醫師提醒消費者應選擇「正貨探頭」及「原廠認證診所」，以保障療程品質。

生活中心／綜合報導

近年來輕熟女們聊到臉部保養的醫美話題，最常聽到的關鍵字就是「鳳凰電波」，在林心如等知名藝人的加持下，鳳凰電波詢問度很高，但市面上提供此療程的診所眾多，價格也有高有低，到底該如何挑選才能確保療程的品質與安全呢？高雄博田國際醫學美容中心主任賴昕隄建議，消費者可以認明「正貨探頭與原廠認證診所」，來確保療程品質與安全性。

鳳凰電波之所以受歡迎，導因於近年來醫美保養開始追求漸進式變美的自然風潮，許多不敢嘗試侵入式療程的愛美人士，可以透過此療程得到緊緻拉提改善。賴昕隄醫師表示，鳳凰電波是以3D立體容積式加熱原理，對包含真皮層及皮下組織的深層肌膚進行加熱，來幫助刺激膠原蛋白及彈力蛋白的新生重組，以達到皺紋治療。由於幾乎沒有恢復期，而獲得許多愛美女性的歡迎。

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▲賴昕隄醫師指出，鳳凰電波的「3D立體容積式加熱原理」，能夠刺激膠原蛋白及彈力蛋白新生，以達到皺紋治療，且幾乎沒有恢復期，因此受到許多愛美女性青睞。

賴昕隄醫師說明，老化的元凶就是膠原蛋白的流失，而此療程最大的特點就是幫助刺激膠原蛋白新生，能使消費者重拾青春美麗；另外，跟前一代相比在消費者體驗上也有所進步，除了節省25%時間讓療程更快速，其中震動模式也提高了治療的舒適度，都是使消費者滿意度大提升的原因。

▲賴昕隄醫師特別提醒消費者，在進行鳳凰電波療程前，務必選擇原廠認證診所，以及認明外盒的雷射防偽標籤。

就是因為療程詢問度高，有越來越多診所開始出現了低價競爭的狀況，讓消費者感到無所適從。針對這一點，賴昕隄醫師提醒，療程前務必確認是否為「真」鳳凰電波不然小則花冤枉錢、大則恐有療程安全的疑慮，而何謂認明「真」鳳凰電波呢？

賴昕隄醫師表示，其實就是認明原廠「正貨探頭與認證診所」兩件事。每顆原廠探頭外盒雷射標籤上都有像自己身分證號的QRcode，只要請診所在面前打開探頭並掃描QRcode就能確認是否為衛福部核准的「正貨探頭」，來確保第一關安全性；另一方面，確認「原廠認證診所」也很重要，因為原廠都會提供所有購機診所完整的教育訓練，確保每位醫師都能了解並熟悉機器的操作，以確保提供患者安全的療程。建議消費者在前往治療前，先上網輸入關鍵字「鳳凰電波認證診所」，官網內都可以輕鬆查詢相關認證診所名單及資訊，來確保自己能安心變美。

▲消費者可透過掃描探頭外盒雷射標籤QRcode，輕鬆辨別診所使用的是否為原廠正貨探頭，以確保療程品質以及安全性。

雖然鳳凰電波療程消費者滿意度普遍不錯，但還是會因個人生活作息不同而有影響。賴昕隄醫師最後提醒，進行任何醫美療程前，一定要選擇專業醫師與合格院所進行諮詢評估，並選擇適合自己的原廠療程，才是最佳的美麗之道。

▲鳳凰電波原廠認證診所證書。