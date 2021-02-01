第二屆「東森盃捷運車站」設計創意大賽延長報名　配合防疫延至4月底

▲「第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽」配合防疫政策延長報名。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

東森新媒體控股(股)份有限公司於109年12月舉辦【第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽】，自開放報名迄今收到許多師生與民眾熱烈迴響，因近日新冠肺炎疫情嚴峻，為因應配合政府秋冬防疫政策，宣布延長報名時間，從原定2021年2月22日報名截止延長至2021年4月30日。

東森新媒體控股(股)份有限公司總經理陳安祥表示，非常感謝全國大專院校師生與民眾對於【第二屆東森盃捷運車站設計創意大賽】的關注與支持！考量近日疫情嚴峻，配合政府防疫政策，經多方考量後決定將本次活動報名時間展延至2021年4月30日止。

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本次競賽採團隊競賽的形式，由參賽隊伍提出創意、設計、行銷的整合企劃案。此外，本次更邀請到北部與中部知名3C科技、食品、金融保險、新媒體等企業共襄盛舉，主辦單位也會安排參賽團隊進行「企業參訪」，瞭解協辦企業之需求，進而提出切合企業品牌及商品宣傳的整合行銷企劃案。

後續活動時程將配合政府政策視疫情狀況調整，歡迎民眾踴躍組隊報名參加，更多資訊請至活動網站查詢(https://events.ettoday.net/metroaward2020/)，如有任何問題，也可電郵至活動信箱：metroaward2021@ettoday.net。