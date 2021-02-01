天氣不冷「全身包緊緊」騎車　見警猛催油門！苗栗大盜鑽死巷栽了

▲男子因全身包緊緊騎車，因起警方注意，意外查獲該竊嫌涉及苗栗、竹南及頭份等地區多起住宅竊盜案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名30多歲的男子，日前騎車行經後龍一處產業道路時，因當天天氣不冷，但他卻全身包緊緊，引起警方注意，警方準備上前盤查時，男子騎車加速逃逸，隨後追到死巷時，遭到警方逮捕；並查出機車為失竊車輛，隨即帶回偵辦。

警方表示，後龍分駐所員警日前凌晨1時許巡邏時，發現1名男子騎乘機車戴頭套及手套，但當日並不寒冷，認為男子行跡可疑，遂予以實施盤查，男子見狀立即騎車加速逃逸，隨後逃逸到死巷無處可逃，警方迅速上前圍捕。

警方調查後發現，這部機車才剛失竊，車主尚未報案，竊嫌稱看到該部機車鑰匙沒拔，一時心生歹念才竊取該車做為代步工具。案經竹南警分局清查，發現該名竊嫌稍早在當地涉及多起住宅竊盜，竊嫌雖矢口否認犯行，但經調閱案發監視器，發現竊嫌各項特徵均吻合，證實竊嫌所言均為狡辯之詞。

經擴大清查發現，該竊嫌涉及苗栗、竹南及頭份等地區多起住宅竊盜案件，全案偵訊後移送並擴大偵辦，同時也建請地檢署羈押，以讓民眾能安心過年。

警方也呼籲，春節期間民眾舉家外出時，應做好住家防竊措施，民眾可適度加裝防竊設施如監視器、警報器等，並避免將貴重財物放置於家中，或請鄰居敦親睦鄰守望相助，如有遠行需求也可向當地派出所申請「舉家外出加強巡邏」之服務，以防止歹徒犯案機會，確保民眾能夠安心過年，維護住家財產安全。

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