趙少康：台灣政治變成百萬1450隨時出巢　「來啊！我才不怕」

記者黃巈禾／台北報導

資深媒體人趙少康將重回國民黨。針對申請入黨一事，趙少康1日出面召開記者會表示，現在台灣政治像是慈禧太后掌控義和團，百萬1450隨時出巢，國民黨和老百姓都怕，但他不怕，前高雄市長韓國瑜去年跟他見面，當面建議他選黨主席，「他認為只有我能選」、救國民黨。

趙少康表示，目前的形勢，很多人都很擔憂，本來以為政治讓能幹的人去做就好了，但台灣的政治變成今天這個樣子，很像慈禧太后當時掌控義和團，鼓動義和團，把理性的聲音通通消滅光光，「1450隨時出巢，殺啊 ！砍啊！」

▲趙少康親自說明重返國民黨事情。（圖／記者屠惠剛攝）

趙少康提到，媒體透露他要重返國民黨，自己都還沒說話，「1450就開始出動要來修理我，1450我哪怕你們咧？對不對？不要說什麼10萬、20萬，100萬、200萬我也不怕，我後面還有另外300萬、400萬、500百萬支持我的聲音啊！來啊！1450你來啊！我就不懂為什麼大家怕成這樣」

趙少康提及，最大在野黨是國民黨，國民黨也等於是被嚇的不敢講話，碰到義和團國民黨也不敢講話，碰到1450國民黨也不敢講話，一般老百姓也很怕義和團，怕濫殺無辜，蘇偉碩、楊志良就被殺成這個樣子，其他醫生敢講話嗎？除了附和疫情指揮中心，有敢講不同意見的話嗎？不敢啊！邱淑媞被修理成什麼樣子？再這樣下去， 台灣會亡國。