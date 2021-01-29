反制英國對港人移民方案　陸1月31日起不認BNO護照

▲大陸外交部宣布自1月31日起不再承認BNO護照。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

英國政府宣布1月31日起可申請BNO簽證移民英國。對此，大陸外交部發言人趙立堅今（29）日表示，英方試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質，「自1月31日起，中方不再承認所謂的BNO護照作為旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。」

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

趙立堅指出，英方罔顧香港已經回歸中國24年的事實，不顧中方嚴正立場，公然違背承諾，執意炮製出台所謂量身定製具有英國國民海外BNO身份的香港居民，赴英居留和入籍政策，並一再擴大適用範圍，「試圖把大批港人變成二等英國公民，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。」

趙立堅強調，「英國現在所謂的BNO已經不再是原來的BNO，此舉嚴重侵犯中國主權，粗暴干涉香港事務和中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此強烈憤慨，堅決反對。」

▲英國首相強森。（圖／路透社）

此前，英國首相強森曾表示，對於1月31日起可申請BNO簽證移民英國感到高興，「這履行了英國與港人間的深厚歷史聯繫和情誼，並共同捍衛英國和香港同樣珍視的自由和自治。」