軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

▲一名軍人財產3800萬全被妻子領光跑路。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者崔子柔／綜合報導

一名職業軍人透露，他因為工作需求久久才能回家一趟，為了彌補妻子，每個月一領到薪水都匯7萬元過去，自己身上只留1萬多花用，沒想到婚後2年，妻子把他3800萬元的財產全部盜領跑路。

原PO 25日在「靠北婚姻2.0」發文表示，他和妻子3年前在朋友的聚會上認識，對方比自己小10歲，因為自己的職業，無法天天陪在身邊，才更珍惜有個人願意牽手一輩子。

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▲原PO無奈發文。（圖／翻攝自臉書）



原PO表示，想到妻子還在交往階段時花錢很大方，又因為自己的彌補心態，每個月薪水發下就匯7萬過去，並告知對方花光沒關係，更留了一張有200萬現金的提款卡，深怕她有甚麼緊急狀況，自己無法即使趕到，但有提醒這筆錢只能在緊急情況時花用。

原PO指出，婚後一年，妻子稱因為他常常不在家，有些事情要處理會被拖延，希望他把存摺印章跟身分證都留在家裡，他也沒有任何懷疑，沒想到妻子把他爸媽給的財產、股票投資賺的錢全盜領走人，總額高達3800萬元。

原PO也說，「被最親最信任的人傷害不只是錢不見的痛，更痛的是心裡創傷」，現在已經在打官司，只希望能找到人至少要回一半的財產，之後也很難再相信人了。