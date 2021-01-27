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連15天0確診！這國總統霸氣宣布「已戰勝病毒」　病例奇蹟般驟降

▲▼塔吉克共和國68歲的獨裁統治者拉赫蒙（Emomali Rahmon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔吉克共和國68歲的獨裁統治者拉赫蒙（Emomali Rahmon）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

即使多家跨國藥廠成功研發疫苗，但全球疫情仍未見趨緩。然而，位於中亞地區面積最小的國家在一連15日未新增病例之後，總統已公開宣布抗疫成功，境內已經「完全不存在新冠病毒」。據外媒報導，由於該國實施獨裁統治，其實可將此視為總統下達的一項命令。

根據美國《外交家》雜誌報導，與中國、阿富汗、烏茲別克、吉爾吉斯接壤的中亞小國「塔吉克共和國」（Republic of Tajikistan），其現任總統為親俄的68歲獨裁統治者拉赫蒙（Emomali Rahmon）上任至今已執政超過28年。拉赫蒙26日在議會宣布，塔吉克境內已經沒有病毒了，現已徹底消滅它。

▲▼塔吉克2020年10月11日舉行總統大選，再度由拉赫蒙當選，確保他能再多當7年總統。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔吉克2020年10月11日舉行的總統大選再度由拉赫蒙勝出，確保他能再多當7年總統。（圖／達志影像／美聯社）

報導引用約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據稱，塔吉克2020年4月30日首次出現確診病例後，5月疫情大爆發，每天新增超過200例。但此後病例數急遽下降，每天維持在約40例，12月又開始下降，自12月30日起「奇蹟般」地中斷，2021年以來僅報告了12例，最近一次是在1月10日。

在連續15日未新增確診後，拉赫蒙宣布成功戰勝病毒，也要求民眾必須戴口罩與維持社交距離，同時，穿著防護衣的人員仍在埋葬死者。據報導，塔吉克當局甚至修改了刑法，以懲罰散布「疫情假消息」的人。塔吉克目前有1萬3308例確診、90人死亡，但由於篩檢量能不足，遭分析人士質疑為捏造數據。

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