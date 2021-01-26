條通李毓芬！科技大董「癡纏闖店斷手咬指」　監視器畫面曝光

▲有「條通李毓芬」之稱的Amy，與吳姓富商曾短暫交往，交往期間吳男多次動手施暴，分手後，吳男依然騷擾不斷。（圖／CTWANT提供）

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北市1位經營科技公司、綽號「大吳董」的吳姓富商（吳男），平日愛四處請客吃飯，結識不少檢警調高官，也利用機會與他們合照，事後以此炫耀。1名在中山區開設Piano Bar（鋼琴酒吧）的「闆娘」Amy，在吳男隱瞞已婚下與其交往，但不久即因遭男方「暴力斷手」，嚇得選擇分開。孰料不甘心的吳男竟多次前往Amy的店狂毆她，甚至曾咬掉她手指一塊肉。吳男還惡質到自稱與警界高官「熟識」，威脅會叫人去「抄店」。Amy為了自保，已對吳男提告。

▲Amy在與吳男交往期間，吳男就曾在外用餐時，當眾折斷Amy的右手，連Amy要打電話向友人求救，手機都被搶走。

現年34歲的Amy來自大陸湖南，18歲那年和1名台商相戀，不久即嫁來寶島。7年前，她和前夫離婚，從此孤身一人在台打拼，分別在百貨公司當過櫃姐、也曾到美睫美甲店上班，有點積蓄後，1年多前和友人合資頂下北市中山區條通內一家Piano Bar。她因長相神似藝人李毓芬，外型亮麗，加上招呼客人時風情萬種，不少客人暱稱她是「條通李毓芬」。

去年3月，58歲的吳男來到Amy經營的酒吧消費，見到Amy被她美貌吸引，展開熱烈追求，「我當時覺得他（吳男）雖有年紀，但看他風度翩翩，很快就與他在一起，沒想到卻是災難的開始。」Amy說。

2人交往後，Amy才發現吳男的佔有慾極度恐怖，只要她和任何男性講話，吳男都會不高興，「我當酒吧老闆娘，在店裡總得招呼客人吧？甚至偶爾應邀陪唱一下也很正常，但他都很不爽，我們為此常口角。」

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但即便Amy去年5月底即選擇分開，吳男至今仍常來對她施暴、來店鬧事，讓精神備受折磨的Amy，一度被逼到想輕生，所幸赴精神科求診後，目前情況暫時穩定，此外，她也在周圍友人鼓勵下，找律師對吳男提告並申請保護令。

▲不甘「被分手」的吳男，三天兩頭就會到Amy的店裡鬧事，打客人，也打Amy。

Amy委任律師王琇慧表示，即便吳男曾自願餽贈財物，近日想以「金錢糾紛」方式逼被害人返還、出面，但因已取得吳男各項施暴罪嫌的具體事證，仍將朝涉犯傷害、恐嚇、強制罪等方向提出訴訟。

本刊致電吳男，他本人表示不方便講電話，要求本刊記者以簡訊發問，但直至截稿前，並未回應；期間，有一名自稱吳男委任律師以簡訊回覆記者「會保留法律追訴權」。弔詭的是，本刊接到近30通來自商界、警界、政界的電話，關切此事。

▲Amy店內的女員工出來勸架、要吳男冷靜的，也通通被他狠摔或狠推在地，完全不顧對方是纖細的女子。

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