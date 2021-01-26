　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

條通李毓芬！科技大董「癡纏闖店斷手咬指」　監視器畫面曝光

有「條通李毓芬」之稱的Amy，與吳姓富商曾短暫交往，交往期間吳男多次動手施暴，分手後，吳男依然騷擾不斷。（圖／讀者提供）

▲有「條通李毓芬」之稱的Amy，與吳姓富商曾短暫交往，交往期間吳男多次動手施暴，分手後，吳男依然騷擾不斷。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

北市1位經營科技公司、綽號「大吳董」的吳姓富商（吳男），平日愛四處請客吃飯，結識不少檢警調高官，也利用機會與他們合照，事後以此炫耀。1名在中山區開設Piano Bar（鋼琴酒吧）的「闆娘」Amy，在吳男隱瞞已婚下與其交往，但不久即因遭男方「暴力斷手」，嚇得選擇分開。孰料不甘心的吳男竟多次前往Amy的店狂毆她，甚至曾咬掉她手指一塊肉。吳男還惡質到自稱與警界高官「熟識」，威脅會叫人去「抄店」。Amy為了自保，已對吳男提告。

Amy在與吳男交往期間，吳男就曾在外用餐時，當眾折斷Amy的右手，連Amy要打電話向友人求救，手機都被搶走。（圖／讀者提供）

▲Amy在與吳男交往期間，吳男就曾在外用餐時，當眾折斷Amy的右手，連Amy要打電話向友人求救，手機都被搶走。

現年34歲的Amy來自大陸湖南，18歲那年和1名台商相戀，不久即嫁來寶島。7年前，她和前夫離婚，從此孤身一人在台打拼，分別在百貨公司當過櫃姐、也曾到美睫美甲店上班，有點積蓄後，1年多前和友人合資頂下北市中山區條通內一家Piano Bar。她因長相神似藝人李毓芬，外型亮麗，加上招呼客人時風情萬種，不少客人暱稱她是「條通李毓芬」。

去年3月，58歲的吳男來到Amy經營的酒吧消費，見到Amy被她美貌吸引，展開熱烈追求，「我當時覺得他（吳男）雖有年紀，但看他風度翩翩，很快就與他在一起，沒想到卻是災難的開始。」Amy說。

2人交往後，Amy才發現吳男的佔有慾極度恐怖，只要她和任何男性講話，吳男都會不高興，「我當酒吧老闆娘，在店裡總得招呼客人吧？甚至偶爾應邀陪唱一下也很正常，但他都很不爽，我們為此常口角。」

 

但即便Amy去年5月底即選擇分開，吳男至今仍常來對她施暴、來店鬧事，讓精神備受折磨的Amy，一度被逼到想輕生，所幸赴精神科求診後，目前情況暫時穩定，此外，她也在周圍友人鼓勵下，找律師對吳男提告並申請保護令。

不甘「被分手」的吳男，三天兩頭就會到Amy的店裡鬧事，打客人，也打Amy。（圖／讀者提供）

▲不甘「被分手」的吳男，三天兩頭就會到Amy的店裡鬧事，打客人，也打Amy。

Amy委任律師王琇慧表示，即便吳男曾自願餽贈財物，近日想以「金錢糾紛」方式逼被害人返還、出面，但因已取得吳男各項施暴罪嫌的具體事證，仍將朝涉犯傷害、恐嚇、強制罪等方向提出訴訟。

本刊致電吳男，他本人表示不方便講電話，要求本刊記者以簡訊發問，但直至截稿前，並未回應；期間，有一名自稱吳男委任律師以簡訊回覆記者「會保留法律追訴權」。弔詭的是，本刊接到近30通來自商界、警界、政界的電話，關切此事。

Amy店內的女員工出來勸架、要吳男冷靜的，也通通被他狠摔或狠推在地，完全不顧對方是纖細的女子。（圖／讀者提供）

▲Amy店內的女員工出來勸架、要吳男冷靜的，也通通被他狠摔或狠推在地，完全不顧對方是纖細的女子。

延伸閱讀
癡漢富商2／富商常傳與警官合照嗆聲　瘋打1999亂檢舉
丐幫幫主之爭1／國民黨五青壯山頭磨刀向主席　最怕「韓大魔王」
大姐大另起爐灶1／演藝圈女富豪插股　藍心湄新餐廳開幕揪眾星嘗鮮

ET快訊
王牌運動員魂斷賽場！　6對手猛撲壓制「攻擊手」秒斷頸軟癱
桃園新人驚見感染暴增！3天前告知婚宴延期　餐廳索賠22萬
半夜爆「追唐禹哲」將出櫃！　彭于晏親上火線回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

減肥門診月收50萬只報「日收150元」…中醫夫婦涉逃稅50萬交保

條通李毓芬！科技大董「癡纏闖店斷手咬指」　監視器畫面曝光

8男3女雜交趴「主嫌起底」　21歲嫩女友上陣實習！辦一次獲利曝

衝綠島潛水！陽光妹深夜遭性侵驚醒　怒掐「噁男命根」仍失身

「我就要摸」平頭哥手指襲擊　女店員反抗遭嗆：妳鑲金的嗎？

8人爬台東轆轆溫泉！1人獨走失蹤「深山傳求救聲」　救難隊搜索中

26歲男傳訊「不想活了」！陸海空三路搜索…找到一輛舊機車

涉貪140萬「二殯回饋金」也不放過…　前大安區里長遭聲押禁見

存錢5萬5千元行員少打一碼　婦人到家才檢查嚇壞衝回農會

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

居隔5000人！陳時中：沒時間等　「案889風險高」部桃整棟列紅區

稱「部桃應停止進出」、1人1室　邱淑媞遭網友出征哽咽：好可怕

「羅根李」上《我獨》一個人掃完積雪　小狗「莫理」隨地尿..讓他擦到崩潰

過年最怕被狂問「私人事情」！創意價目表T恤幫明定紅包價碼

郭書瑤《未來媽媽》流產痛到撕心裂肺　對不起..「原來揮手是說再見」

台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

減肥門診月收50萬只報「日收150元」…中醫夫婦涉逃稅50萬交保

條通李毓芬！科技大董「癡纏闖店斷手咬指」　監視器畫面曝光

8男3女雜交趴「主嫌起底」　21歲嫩女友上陣實習！辦一次獲利曝

衝綠島潛水！陽光妹深夜遭性侵驚醒　怒掐「噁男命根」仍失身

「我就要摸」平頭哥手指襲擊　女店員反抗遭嗆：妳鑲金的嗎？

8人爬台東轆轆溫泉！1人獨走失蹤「深山傳求救聲」　救難隊搜索中

26歲男傳訊「不想活了」！陸海空三路搜索…找到一輛舊機車

涉貪140萬「二殯回饋金」也不放過…　前大安區里長遭聲押禁見

存錢5萬5千元行員少打一碼　婦人到家才檢查嚇壞衝回農會

胡志強一張照KO蕭美琴　國民黨再舉2例：民進黨鬧國際笑話

福斯新一代Tiguan開始接單　首波280 TSI預售價132.8萬！

緊緻拉提超有感！Dior頂級「珍珠按摩棒」搭配4步驟　居家也能做SPA

疫苗遇南非變種病毒「效力減弱」！　莫德納承諾研發新強力注射劑

邱淑媞遭打臉　「做錯自己負責」前和平醫院急診主任曝內幕

直擊藍心湄開趴「圈內大咖幾乎全到齊」！ 一路喝到隔天凌晨嗨翻

台積電男女主管爆婚外情！路邊拍屁、互餵　同房過夜全被跟拍

前台大醫曝最憂慮事：若外科病房14天前有病毒，有無可能散去社區

AD坦言在鵜鶘不快樂！　不想比賽、訓練甚至質疑自己

部桃加護病房醫護爆「自己未被匡列」　傻眼：中央這個範圍很奇怪

東尼大木晃西瓜奶　這畫面錯過太可惜！！！

社會熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

26歲男傳訊疑輕生　陸海空三路搜索中

摩鐵3女8男雜交趴　女大生賺6000親吐原因

行員少打一碼　婦人嚇壞衝回農會

漁船冰箱偷裝巨根　下場悲劇了

平頭哥手指逞慾　嗆女店員：妳鑲金的嗎

雜交趴主揪每月辦5場　派21歲女友上陣實習

即／他衝撞警車逃逸　下秒遭壓地

即／參加孫女喜宴！爺爺吃奶酪疑遭噎死　家屬崩潰

居檢男防疫旅館猝死　台南人圍觀顫抖

8人登台東轆轆溫泉　1人獨走失蹤

大安區里長涉貪140萬　遭聲押禁見

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

228公園爆性侵！男遭86歲翁「強行吞吐」

再見寒冬！10°C跳崖式濕凍→暖到過年

韓吃播主遭控辱華　最新影片「醃泡菜」嗆爆

幸運兒揭曉！7-11「花25元中千萬」

3女8男摩鐵激戰3hrs不斷電！26歲女大生進房通殺

即／傳員工發燒、味覺喪失　仁寶回應了

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

巴西足球隊遇空難　機上6人全罹難

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

22歲女凌晨App叫車！橋邊下車後身亡

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

快訊／是你嗎？在全聯買食材就中千萬大獎「被幸運之神眷顧！」

陽光妹酒醉遭性侵驚醒　掐噁男命根仍失身

板橋望族51億買中和好市多　年收租金破6千萬

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～

大塞車！日本《真實版PUI PUI車》　「三寶天竺鼠」逆向推擠：讓開啦～
女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

女子往東海大學途中「意外迷路」　神犬帶路走地下道成功抵達校園

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

不畏部桃列紅區「餐飲全力相挺」　100↑早餐、牛排、珍奶為醫護打氣

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

一張部桃護理師「趴桌照」惹鼻酸　臉上全壓痕！夫：我會照顧好兒子

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

《哥吉拉大戰金剛》首支預告

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面