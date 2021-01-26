繳健保「確診卻被趕出國」　他淚控：像垃圾對待！驚動科技廠高層

▲移工罹患肺結核等傳染病，若雇主不同意在台治療就會被遣返，制度遭批歧視。圖為移工接受義診畫面，非新聞當事人。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情未趨緩，我國嚴管邊境，移工來源銳減。然而本刊調查，法令漏洞導致在台灣工作的移工，即便定期繳納稅金及勞健保，恐因罹患肺結核等傳染病遭廢聘、無法在台治療，面臨遣返命運，讓他們大嘆「像垃圾一樣被對待」。民進黨立委洪申翰近期更接獲多起陳情，包括和碩集團子公司景碩、台積電供應鏈之一的泓格科技等大廠都爆出個案，甚至驚動和碩高層出面協調，立委及移工團體疾呼政府即刻修改惡法，保障移工健康權及工作權。

近日衛福部桃園醫院的院內群聚感染，引發國內疫情再起疑慮。另一方面，印尼疫情持續加劇，台灣自上月初起更暫停引進印尼籍移工來台，將視後續疫情狀況決定重啟時間；移工入境難，國內部分產業已面臨缺工。

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但本刊調查，移工來源限縮下，一些在台工作的移工雖依法繳納勞健保及稅金，卻因制度漏洞，一旦感染肺結核等傳染病且雇主不同意其留在台灣治療，就會被廢止聘僱許可遭遣返，勞動部統計去年就有180例，甚至包括和碩集團子公司景碩、台積電供應鏈之一的泓格科技等科技大廠，近期也爆出類似個案，求助無門的移工只好轉向立委陳情，更驚動和碩高層介入協調。

這些移工生病卻要被無情遣返的個案，凸顯法令的不完備。根據《就業服務法》和《受聘僱外國人健康檢查管理辦法》，移工若確診肺結核或漢生病等，須在收到診斷證明書次日的15天內向各地衛生局申請「都治計畫」，否則將被勞動部廢止聘雇許可遭遣返，換言之，依法繳納勞健保、稅金的移工，須經雇主同意才可留台治療。

何謂「都治計畫」？根據衛福部資料，世界衛生組織強力推薦結核病個案均應實施都治計畫（Directly Observed Treatment Short-Course, DOTS），藉由觀察員「送藥到手、服藥入口、吞下再走」，每週至少執行5日以上的關懷服藥，關懷結核病個案服藥治療過程，確保每一個病人規則服下每一顆藥，以提高防治績效，減少抗藥性結核病人的產生。

依現行規定，確診肺結核必須申請都治計畫才可留台治療，在雇主同意前，移工雖可看病，醫生基於公衛風險也會暫時開藥給他們治療，但最後若無法拿到雇主同意書，他們旋即就會被勞動部廢聘而遭遣返回母國，無法真正在台灣治療到痊癒。

「我感覺到他們討厭我，對待我像對待垃圾一樣，讓我感到在這家公司是個沒有用的人！」已來台工作6年的菲律賓籍移工小柏（化名）原在景碩工作，去年8月中確診肺結核後，於8月底出院，經醫師告知可回復工作並繼續服藥到9月底，未料景碩卻不允許他留在台灣治療，將小柏列入解約遣返名單。

小柏在陳情書痛陳，公司得知他感染肺結核後，馬上決定把他送回菲律賓，但自己從未得過此病，家人也沒有結核病史，6年來定期健檢結果都健康，他是在台灣罹患肺結核，「為什麼要強迫我回菲律賓？為什麼不能留在台灣吃藥治療？我在台灣工作，每年依法繳納稅金、勞健保費，現在是我最需要用健保接受治療的時候，我有接受治療的權利！」

直到小柏找上移工團體向民進黨立委洪申翰陳情，此事才傳至和碩高層耳裡，並趕緊介入協調處理，讓小柏得以續留台灣治療，免遭遣返。

成立於2000年的景碩是和碩集團旗下的IC載板廠，和碩聯合科技人資行政中心副總經理黃相傑接受本刊採訪表示，基於景碩是集團公司，他才會介入溝通、協調，移工既已繳納勞健保、稅金等費用，理論上就該享有與本國人一樣的權利，也有權接受台灣醫療體系治療。

黃相傑說，因企業申請移工有配額，若最後小柏治療完畢後無法留在景碩工作，和碩只要還有移工配額，自然樂意轉介小柏到和碩工作。他表示，不管是從外國引進、或原本就在台灣工作的移工都是一樣的，沒理由去排斥或鄙視人家，應該以同等態度對待，「我相信，國內其他大企業一樣都會依照人性做事！」



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