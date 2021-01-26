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部桃11樓護理之家恐成破口！陳時中回應了　台大醫1原因認應列紅區

▲▼0125衛福部桃園醫院。（圖／記者張榮恩攝）

▲部立桃園醫院爆發院內群聚，至今疫情還未停。（圖／記者張榮恩攝）

記者葉國吏／綜合報導　

部立桃園醫院爆發院內群聚，至今疫情還未停，醫院也全面列入警戒，回溯相關接觸者，但據了解，院內11樓是護理之家，但10樓和12樓都是紅區警戒，護理之家的住民也陷於感染風險中。對此，指揮官陳時中並未正面回應，僅強調現有49位臥床住民、40位工作人員，一共89人人已全數採檢。

指揮中心在部桃爆發院內感染時，就逐漸將醫院劃分風險區，分為紅黃綠區，其中12A病房原本是列在綠區，但昨日新增的兩個案正是12A病房，因此指揮中心也進一步將該病房列入紅區，原本綠區的人只要自主健康管理，但這次鄰近的12B和10A也同樣改列紅區，位在11樓的護理之家，也面臨紅區上下夾擊，但目前也還不在匡列範圍。

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▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

對此指揮中心指揮官陳時中被問及此事未正面回應，僅說護理之家的89人已經全數採檢。部桃則表示，護理之家是封閉區域，人流管制上相當嚴格，一般臨床醫師也無法進入，區域相對安全才會被畫為綠區。但台大兒童醫院院長、台灣感染症醫學會理事長黃立民認為，護理之家如果與醫院其他樓層共用電梯，就不是完全隔絕的區域，應考慮按紅區防疫。

 
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