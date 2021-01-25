紐約慘況殷鑑不遠...基層警建議改變勤務方式　警政署回應了

▲圖為警政署外觀。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情日趨嚴峻，桃園市因應部桃醫院啟動大規模的疫調、隔離、健康管理專案，有基層警察25日在警政署NPA署長室上面PO文質疑，認為警察是高風險感染群，警政署必須因應、對桃園警局轄內警界同仁變更勤務方式，以做好防疫。文中王姓警員指出：去年3月19日紐約市出現第1例警察病患後，到4月上旬就暴增警界病例高達1400多例，並有20%警職員被隔離，警政署對於基層警員的執勤安全不可輕視。

對此警政署25日下午回應表示，因應肺炎疫情日漸嚴峻，為避免疫情衝擊警察機關之人員與上班環境，造成機關運作癱瘓，警政署去年超前部署，全台各警察機關均規劃異地辦公機制，並請所屬各分局、大隊及勤務機構等單位比照警察局，預先備妥替代辦公廳舍、人力分組、分流等方案，並進行實地演練，以避免所屬各單位一旦受疫情影響，導致機關無法順利辦公，或勤務無法運作，進而影響轄區治安。

警政署長陳家欽強調，部桃醫院隔離專案後，第一時間已與桃園市警局長陳國進聯繫，提醒警方全力配合、做好疫調、居家檢疫隔離等防疫工作，並強調跟桃園市政府警察局同仁站在同一防疫陣線，若有相關警力支援需求，警政署會調用保安機動警力適時支援協助。

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