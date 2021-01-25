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長期遭同學辱罵！18歲高三妹4F跳下　倒地哭「我疼...」不治慘死

▲▼ 西安高三女生在校跳樓身亡。（圖／翻攝自秒拍）

▲小涵從教室跳下。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

校園陰暗面令人不寒而慄，陝西西安18歲的高三女學生小涵（化名），16日從4樓一躍而下，母親趕到後她斷斷續續說「我疼，我疼…」，場面令人心碎，最終仍不幸死亡。據家屬透露，女兒跳樓原因是遭遇同學霸淩。

▲▼ 西安高三女生在校跳樓身亡。（圖／翻攝自秒拍）

▲案發學校。（圖／翻攝自秒拍）

綜合陸媒報導，事情發生於16日，當天中午小涵和母親仍有說有笑，沒想到在下午5時32分，她從教室4樓跳下。有目擊者表示，在女孩跳樓40多分鐘的時間裡，沒有任何人發現，而保全就在不遠處。

小涵母親說，女兒生前曾提起自己經常被一名同班同學辱罵，還說她實在忍受不了了，因為她坐在第一排，會經常給同學開門，有一次因為在整理書，她給那名同學開門慢一些，就遭到對方大聲辱罵，難聽至極。

據悉，在案發4天前，小涵在課堂上曾暈倒過，經檢查發現女生身體並無異常，暈倒的原因或是氣急攻心。

▲▼ 西安高三女生在校跳樓身亡。（圖／翻攝自秒拍）

▲小涵最後不幸死亡。（圖／翻攝自秒拍）

目前校方沒有任何回應，也沒賠償。小涵母親心碎表示，她即使不要任何賠償，也要讓學校道歉，還女兒一個公道，「哪怕一分錢不賠，只要給我娃賠個公道，一分錢不賠我也認了。」

對此，西安公安局灞橋分局狄察派出所民警指出，教育局這邊已經介入，公安局也已經展開調查。

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