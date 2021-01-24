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LIVE／部桃事件13人確診！追牙痛染疫翁三女兒足跡　陳時中說明

記者陳詩璧／台北報導

部立桃園醫院群聚事件截至23日為止，染疫人數已達13人，中央流行疫情指揮中心今（24日）再宣布下午將再召開記者會，由指揮官陳時中說明。而最新新增的案885是牙痛染疫翁的三女兒，但她的足跡和感染源目前都沒有查出來，陳時中曾說2月4日前都不能大意，一起來看看最新的疫情說明。

23日公布國內新增1例本土病例，該案是首起部桃牙痛染疫翁（案881）的三女兒（案885），是案881在部桃住院期間的主要照顧者，整起群聚確診個案來到13例，而今（24日）是陳時中連續第9天親上火線說明。

1/23指揮中心記者會,陳時中,羅一鈞,莊人祥,周志浩。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情進度。（圖／指揮中心提供）

部立桃園醫院部桃住院醫師案838，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性。

案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，是案838的女朋友，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，但因為未接觸或照顧COVID-19確診個案，歸類為社區感染。

▲▼北部某醫院爆發第3名醫護人員染疫，民眾接獲通知前往該院檢疫所採檢。（圖／記者陳以昇攝）

▲部立桃園醫院爆發5名醫護人員染疫，院內住院患者陸續移出醫院。（圖／記者陳以昇攝）

案852也是部桃護理師，和案838在護理站接觸小時以上，於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家。

案856則是部桃主治醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人一起取出患者喉嚨異物，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

▲▼本土個案感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

▲部桃事件感染關係圖。（圖／指揮中心提供）

而案863是另一名護理師，和案856負責同一間病房，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，18日確診。

為防止院內群聚擴大，陳時中也宣布成立前進指揮所，全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限1人且須實名制，另外，也加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

▲▼衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

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