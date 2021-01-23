鄭爽代孕醜聞登外媒！　CNN點破一關鍵：她「技術上」不違法

▲鄭爽醜聞登CNN首頁。（圖／翻攝自CNN）

記者張方瑀／編譯

中國大陸女星鄭爽爆出代孕棄子醜聞，除了引來社會輿論批評之外，也接連遭到央視、新華社、廣電總局點名封殺。而這整件醜聞也登上美國媒體CNN首頁，報導中指出，儘管鄭爽尋找代理孕母的行為在「技術上」來說並無違法，但也葬送了自己的演藝生涯。

根據CNN報導，中國大陸官方單位罕見地重砲批評鄭爽的代孕醜聞，讓她接連被封殺，也丟了許多國際知名品牌的代言。不過，CNN也指出，在中國大陸嚴格的人口控制政策之下，她選擇代孕從「技術上」來看並不違法，因為中國大陸《人類輔助生殖技術管理辦法》和《人類輔助生殖技術規範》僅規範醫療機構和技術人員禁止實施代孕，但無禁止個人委託代孕服務。

▲中國大陸女星鄭爽。（圖／CFP）



從這一點來看，美國能夠合法從事代孕服務的州，就成了許多中國大陸夫妻的首選，除了成熟的行業規範與安全標準外，在美國出生的孩子都能擁有美國籍，對於部分求子的人來說是一舉兩得。也因為這樣的漏洞，讓鄭爽在微博上回應，「在中國國土之上我沒有違背國家的指示，在境外我也更是尊重一切的法律法規。」

CNN也提到，鄭爽除了遭到民間輿論批評外，就連官方也罕見出聲。國家廣播電視總局表示，「不會為醜聞劣蹟者提供發聲露臉的機會和平台。」官媒新華社也發表評論指出，對於失德藝人，必須立定規矩、明確底線，絕不能提供出鏡、撈金的舞台，「明星失德就是失業。」

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