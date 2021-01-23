　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣微軟「內鬼勾外賊」　假標案海撈1.2億！前經理聲押禁見

▲▼台灣微軟內鬼案，前經理張銘芳。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣微軟前經理張銘芳。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台灣微軟公司前經理張銘芳為了增加自己業績，涉嫌夥同代理商、經銷商以不實採購需求，向微軟申請政府折扣價，再將軟體拿到市場上販售牟利，張銘芳因此獲得380萬元業績獎金，代理商與經銷商好友更是賺得1.2億元鉅額價差，令微軟損失慘重。全案經檢方偵結，張銘芳裁定聲押禁見，另5名涉案同夥則以15萬至30萬元不等交保候傳。

台灣微軟公司除透過代理、經銷商等通路販售軟體外，若是遇到有政府機關或郵局等公部門需要採購，都會以專案方式提供遠低於市價的特殊折扣，張銘芳疑似就是利用這個折價空間，讓自己和朋友們從中獲利。

檢調獲報，張銘芳在2016年到2017年間，和代理商、展碁國際企劃經理鄭珮雯，經銷商、精誠軟體業務代表翁沛詠，中菲電腦業務經理莊至傑，以及大同世界科技協理楊天助等人，佯稱郵局有大批採購需求，以假的報價單，向台灣微軟爭取折扣價。

張銘芳疑似用相同手法，前後虛報了30幾筆假公部門採購，藉此獲得380多萬元業績獎金，代理商和經銷商取得低價軟體到市面上販售，獲得價差更高達1.2億餘元。檢察官洪敏超22日指揮調查局台北市調處，搜索張銘芳住處等12個地方，並以詐欺、偽造文書、背信等罪嫌被告身分，約談張銘芳和他的代理經銷商朋友們共5人。

今全案偵結，張銘芳遭檢方聲押禁見獲准，另5名好友中，莊至傑15萬元交保、楊天助25萬元交保，其餘3人則30萬元交保候傳。

▼張銘芳現已遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台灣微軟內鬼案，前經理張銘芳。（圖／記者劉昌松攝）

ET快訊
親友爆「寒舍蔡伯府」天天喝高粱走鐘　48歲猝逝！澆愁原因曝光
寒舍蔡伯府飯店倒下猝逝　檢今午相驗釐清死因
快訊／「手機被強迫登出」臉書當機？　網狂刷災情：以為被盜
YouTuber認逼15歲少女傳裸照　偶像妻2天前才帶球嫁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹科工程師駕駛看錯燈　男子酒後走路回家被撞死

桃園新屋千坪回收場深夜大火　打火兄弟10小時馬拉松灌救滅火

北市中正一分局：罷捷發言人砸雞蛋挨告「未到案應訊」　函送檢方

寒舍蔡伯府猝逝…急救無效享年48歲！　檢今午相驗釐清死因

寒假屁孩出籠！蘆洲警深夜猛抓噪音、改裝車　民眾讚：真的超有感

酒駕逆向遭警攔…怕惹事「冒哥哥身分」做筆錄！嘉義男亂騙下場曝

闖銀行開槍行搶...逃逸遇鬼滅外送員　「狠角色」歹徒被圍捕壓制

台灣微軟「內鬼勾外賊」　假標案海撈1.2億！前經理聲押禁見

台中男深夜訪友敲錯門「沒道歉」...西瓜刀出籠！　特警逮9人

桃園爸沒上班…對面鄰居聞臭味報案！「1家4口中毒亡」陳屍點曝

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

趙小僑網購吐「高個子困擾」　買短版上衣「胸部都快遮不住了」

華晨宇被爆「和張碧晨瞞婚生子」　堂哥發聲疑揭真相：妖風四起

黃仁燁想尿尿..靠車銀優幫脫褲子　「她是我堂姊」文佳煐素顏衝男友懷裡

40歲張柏芝《姐姐2》再唱《星語心願》　後台爆哭「唱不好」...那英一句話diss超直白

那英跳舞自嘲「垮了」：我還是唱吧！　加盟《姐姐2》一見她們「妳倆誰啊？」

竹科工程師駕駛看錯燈　男子酒後走路回家被撞死

桃園新屋千坪回收場深夜大火　打火兄弟10小時馬拉松灌救滅火

北市中正一分局：罷捷發言人砸雞蛋挨告「未到案應訊」　函送檢方

寒舍蔡伯府猝逝…急救無效享年48歲！　檢今午相驗釐清死因

寒假屁孩出籠！蘆洲警深夜猛抓噪音、改裝車　民眾讚：真的超有感

酒駕逆向遭警攔…怕惹事「冒哥哥身分」做筆錄！嘉義男亂騙下場曝

闖銀行開槍行搶...逃逸遇鬼滅外送員　「狠角色」歹徒被圍捕壓制

台灣微軟「內鬼勾外賊」　假標案海撈1.2億！前經理聲押禁見

台中男深夜訪友敲錯門「沒道歉」...西瓜刀出籠！　特警逮9人

桃園爸沒上班…對面鄰居聞臭味報案！「1家4口中毒亡」陳屍點曝

贊成一定程度鎖國！柯文哲：時間久醫療體系會被穿透

竹科工程師駕駛看錯燈　男子酒後走路回家被撞死

味全龍2外籍教練已來台　尼爾托準備出關

陸新冠檢測增「肛拭子」採樣　網崩潰喊：記得換棉籤阿！

拒保身障者、個人傷害險保費保額異常增加！台灣人壽遭罰180萬：將進行改善

參院延至2月初審理彈劾！　川普恐被「褫奪公權」未來無法從政

「社會組考生崩潰！」學測數學史上最難　教團估：5標都會下降

染髮老是愛掉色？從2大關鍵因子下手　輕鬆鎖住髮色更持久

嘉義市防疫升級！逛文化路夜市須戴口罩　市場全面禁試吃　

嘉義「空污季節」露天燃燒多　置高點監視器搭配空拍機加強巡查

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

社會熱門新聞

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

即／桃園一家四口　一氧化碳中毒亡

台南男大生輾斃校花女友　國民法官判無期

快訊／男疑開車滑手機猛撞匝道受傷

影／桃一家四口疑一氧化碳中毒送醫不治

男友入獄「神級女友」扛毒品事業　引毒蟲搶照顧

雇主誣陷偷錢！她忍淚吞了「驗出DNA」

新北大善士「葉董」遭2噸半石造佛像壓死

高雄騎士「1舉動」減速釀1死3傷！

桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

更多熱門

相關新聞

即／微軟內鬼「假標案」　勾外人Ａ1.2億

即／微軟內鬼「假標案」　勾外人Ａ1.2億

台灣微軟公司經理張銘芳涉嫌為了增加自己的業績，夥同代理商、經銷商，以不實的郵局採購需求，向微軟申請政府折扣價，再由代理商、經銷商拿這些軟體到市場上販售牟利，不但張銘芳獲得380萬元的業績獎金，代理商和經銷商好友更是賺到1.2億元的鉅額價差，檢調22日兵分12路，搜索約談張等5被告。

搶自駕車市場！微軟大手筆投資Cruise　帶動通用汽車股價創新高

搶自駕車市場！微軟大手筆投資Cruise　帶動通用汽車股價創新高

微軟Win10嚴重NTFS漏洞　解壓縮會損壞硬碟

微軟Win10嚴重NTFS漏洞　解壓縮會損壞硬碟

自動駕駛、電動車成今年CES大亮點！

自動駕駛、電動車成今年CES大亮點！

微軟Office的iPad版更新出爐　滑鼠、數控板可通用了！

微軟Office的iPad版更新出爐　滑鼠、數控板可通用了！

關鍵字：

微軟張銘芳

讀者迴響

熱門新聞

藍心湄「高鐵上吃便當」被提醒防疫！高EQ讓網友服了

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

案881確診！病毒恐在社區傳播　台大建議「桃園患者篩檢」

即／寒舍創辦人長子蔡伯府驟逝　享年48歲

百萬YouTuber影片點閱「不到10萬」！網指1關鍵回不去

快訊／張碧晨坦承生下女兒　孩子爸華晨宇

周志浩開會離席！陳時中：緊急狀況

華晨宇被傳劈腿「張碧晨疑重疊鄧紫棋」　工作室回應

華晨宇爆逼張碧晨墮胎　3年前爆料被挖！

蔡伯府上演《情定大飯店》！婚後被戴綠帽翻臉

小六男性侵2學弟！手機一開全是「A片紀錄」

愛莉莎莎唐吉訶德排隊等1小時！

女把錦鯉煮來吃　「丟掉很浪費」

華晨宇認了當爸：是的，我們有一個孩子

游否希被罵「靠北」又挨告結果出爐

更多

最夯影音

更多
華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」

華晨宇認了當爸！與張碧晨生下一女　她隱瞞生產「剝奪了花花身為父親的權利」
25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

25歲員警執勤...剛出派出所50m　慘遭左轉小黃撞倒「右大腿骨折」

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

美國男打哈欠「下巴掉下來」！ 嘴巴無法閉合半夜衝急診求救

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

三寶男突左切...他嚇翻狂按喇叭 下秒雙方爆口角：會不會騎車啊

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

暖業者開保時捷「載100杯手搖」　五股直送部桃！為醫護人員打氣

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面