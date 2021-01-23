台灣微軟「內鬼勾外賊」　假標案海撈1.2億！前經理聲押禁見

▲台灣微軟前經理張銘芳。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

台灣微軟公司前經理張銘芳為了增加自己業績，涉嫌夥同代理商、經銷商以不實採購需求，向微軟申請政府折扣價，再將軟體拿到市場上販售牟利，張銘芳因此獲得380萬元業績獎金，代理商與經銷商好友更是賺得1.2億元鉅額價差，令微軟損失慘重。全案經檢方偵結，張銘芳裁定聲押禁見，另5名涉案同夥則以15萬至30萬元不等交保候傳。

台灣微軟公司除透過代理、經銷商等通路販售軟體外，若是遇到有政府機關或郵局等公部門需要採購，都會以專案方式提供遠低於市價的特殊折扣，張銘芳疑似就是利用這個折價空間，讓自己和朋友們從中獲利。

檢調獲報，張銘芳在2016年到2017年間，和代理商、展碁國際企劃經理鄭珮雯，經銷商、精誠軟體業務代表翁沛詠，中菲電腦業務經理莊至傑，以及大同世界科技協理楊天助等人，佯稱郵局有大批採購需求，以假的報價單，向台灣微軟爭取折扣價。

張銘芳疑似用相同手法，前後虛報了30幾筆假公部門採購，藉此獲得380多萬元業績獎金，代理商和經銷商取得低價軟體到市面上販售，獲得價差更高達1.2億餘元。檢察官洪敏超22日指揮調查局台北市調處，搜索張銘芳住處等12個地方，並以詐欺、偽造文書、背信等罪嫌被告身分，約談張銘芳和他的代理經銷商朋友們共5人。

今全案偵結，張銘芳遭檢方聲押禁見獲准，另5名好友中，莊至傑15萬元交保、楊天助25萬元交保，其餘3人則30萬元交保候傳。

▼張銘芳現已遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）