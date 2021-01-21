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社會 社會焦點 保障人權

43秒遭檢舉2次！紅字寫「未全程打燈」讓他氣炸　申訴結果仍悲劇

記者趙蔡州／綜合報導

彰化北斗鎮一名林姓男子投訴，他19日連續收到2張罰單，打開後發現是遭到民眾檢舉，在開車變換車道時「未全程打方向燈」，43秒內就被檢舉了2次，2張罰單金額就要4200元，氣得他決定向監理站申訴。警方表示，民眾附上的影片中，林男違規行為是事實，開出罰單是依法行政。

林男手裡抓著2張罰單，表情顯得相當無奈，原來他2020年12月8日開車要到彰濱工業區上班，開車途中明明就有打方向燈。不料仍被「魔人」故意檢舉，「我就有打方向燈，但就是連續寄了2張罰單來，造成我的困擾，我還得要去申訴，我覺得很不合理。」

▲▼43秒檢舉2次！他未全程打方向燈 挨罰噴4200元。（圖／東森新聞）

▲43秒遭檢舉2次，紅字特寫「未全程打燈」，他申訴仍悲劇。（圖／東森新聞）

針對照片上紅字「未全程打方向燈」，林男說：「方向燈說要打完整才行，這個我就不知道，因為我打了方向燈，車子就會自動回彈，每一台車都這樣啊，開車開了40年，第一次遇到」。罰單則能看見，其中一張位在員林平面道路，另一張在西濱快速道路，2張時間僅差 43 秒，距離不到一公里。

對此，彰化警方表示，員林平面道路開罰理由為「駕駛人不依規定使用燈光」，另一張西濱的則是「行駛快速道路，未依規定變換車道」，並非兩張都是同一理由。鹿港分局五組組長施性德表示，「應該要完成轉彎或變換車道後，車輛的方向燈才能夠返回正常。」

▲▼43秒檢舉2次！他未全程打方向燈 挨罰噴4200元。（圖／東森新聞）

▲民眾連續檢舉「未依規定變換車道」，警方仍必須「依法行政」。（圖／東森新聞）

警方強調，內政部日前修法，針對6公里、6分鐘內「超速」不得連續舉發，若檢舉人針對的是「未依規定變換車道」連續檢舉，他們仍必須「依法行政」。實際上路也能發現，許多駕駛人在變換車道時，經常「未完全」進入另一個車道，就提前關閉方向燈，開車打燈還是要「打好打滿」才能避免受罰。

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