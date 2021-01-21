部桃群聚被罵翻　蔡英文：無知和歧視不是疫情的解藥

▲蔡英文呼籲，團結防疫，台灣才會贏。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者黃巈禾／台北報導

部立桃園醫院因醫師照顧新冠肺炎重症患者染疫，接連傳出多起院內感染，面對疫情變化，又要面臨社會輿論，讓許多醫護差點扛不住壓力。一位部桃護理師表示，全院團結一心，希望最短時間控制疫情，而自己因不想波及家人，自願住在醫院提供的病房住宿。貼文一出，引發許多網友留言打氣。對此，總統蔡英文也表示，團結防疫台灣才會贏。

「United we stand, divided we fall. 只有團結防疫，台灣才會贏。」蔡英文強調，無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，也無助於防疫，唯一的敵人只有病毒，過去一年的經驗告訴我們，防疫有成，靠的是相信專業、互相扶持，面對新的疫情挑戰，需要全國上下、不分中央地方、不分黨派，積極配合中央流行疫情指揮中心的專業調度，共同強化防疫網絡。

蔡英文提到，非常多人轉傳一位桃園醫院護理師的臉書文章，這位護理師，從包機接機以來持續投入醫療工作，如今為了不波及家人，自願搬進醫院提供的病房住宿，我們看到她的選擇和承擔，並且深深以身為防疫國家隊為榮。

蔡英文提及，許多這樣積極貢獻專業的防疫人員，都在第一線奮戰，可以做的就是配合各項防疫措施，並給所有醫護和防疫人員更多的支持和溫暖，「United we stand, divided we fall.面對疫情，只有不分彼此，團結防疫，台灣才會贏。讓我們繼續一起加油！為桃園加油」。