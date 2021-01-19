無照保姆疑虐童　3歲男童慘摔成植物人！更審輕判2年

▲新竹無照保母讓3歲男童摔成植物人，更審輕判2年。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市2017年間發生一起疑似虐童案件，未領有保姆執照的楊姓女子，受託照顧3歲左右男童，結果男童遭重摔，變成植物人癱瘓在床，更傳出男童母親為了醫藥費，下海陪酒賺錢。一二審均輕判楊女2年。案經撤銷發回，高院更一審仍認定楊女僅成立「業務過失致重傷害罪」，還是輕判有期徒刑2年，可上訴。

本案發生於2017年7月26日，楊女抱著昏迷不醒、滿身是血的3歲趙姓男童到台大新竹醫院急救，最後診斷不明原因受有外傷性腦膜下出血，全身多處擦傷挫傷，轉送林口長庚後，也診斷有腦神經萎縮及受損，右側肢體癱瘓併有癲癇的嚴重神經學功能缺損，昏迷指數10分，最後變成植物人。

檢警單位調查案發的楊女家中，發現現場有多處血跡，更有一處血跡高達200公分；另外男童身上有不少擦挫傷，因此檢方懷疑楊女虐童，將她依照「重傷害罪」提起公訴。案發之後更有媒體報導，男童母親為了醫藥費，還到酒店下海陪酒。但一二審法院審理後，均認定楊女無重傷故意，僅依照「業務過失致重傷害罪」，輕判2年。

案經最高法院撤銷，發回高院更一審。高院先前開庭時，檢方當庭指控，楊女明知男童曾多次受傷、出血，但卻從未將男童送醫治療；另外根據男童身上多處擦挫傷，均已結痂，可見男童長期遭受虐打，楊女對男童有「重傷害罪」故意，當庭求處8年有期徒刑，並建請法院從重量刑。

但楊女否認虐打男童，只是對於審判長詢問男童受傷的詳細過程？是否立即昏迷？血跡為何可以噴濺到200公分高？楊女均推說不記得了。全案於19日更一審宣判，高院認為根據檢方提出的證據，無法證明楊女曾對男童施暴，因此還是只認定楊女犯「業務過失致重傷害罪」，輕判2年。