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不斷更新／各大醫院「防疫規定」懶人包！管制時間、人數一次看懂

▲▼衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛生福利部桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

部桃醫院群聚染疫再擴大！中央流行疫情指揮中心19日召開記者會，新增4名本土案例均和醫院群聚有關。對此，《ETtoday新聞雲》統整全台各大醫院最新管制措施，提醒民眾探病應遵守醫療院所規定。

台北馬偕暨馬偕兒童醫院、淡水馬偕：

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1. 一般病房探病門禁管制調整為11:30-12:30，限一人；陪病（含照服員）限一人。
2. 特殊單位病房探病時段限縮為一個時段，詳細時間請參考圖檔資訊。
3. 門診及檢查之陪病者至多兩人。
4. 來院者均須上網預約並填寫健康聲明書，攜帶健保卡(或身分證件)備查，以完成實名(聯)登記。

高雄市12家指定隔離醫院及應變醫院、11家社區採檢醫院：自主健康管理者如有就醫需求，請洽衛生局防疫專線(07)723-0250，安排通訊診療或至指定醫院就醫。探病每日限1個時段,每次最多1小時(加護病房30分鐘)且毎名住院病人每次僅限1名訪客。進入醫院進行動線管制、插卡、量體溫、手部消毒。

（12家指定隔離醫院及應變醫院為，高雄榮民總醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、高雄長庚紀念醫院、義大醫院、阮綜合醫院、國軍高雄總醫院、國軍高雄總醫院左營分院、高雄市立小港醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立民生醫院、衛生福利部旗山醫院、健仁醫院）

（11家社區採檢醫院為，國軍高雄總醫院岡山分院、高雄市立岡山醫院、高雄市立大同醫院、高雄市立旗津醫院、高雄市立鳳山醫院、大東醫院、杏和醫院、建佑醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院、聖功醫院）

台南奇美醫院：

1.減少病房的探病時段，限縮為1天1次，每次限2人(一般病房10:30-11:30、 RCC和加護病房10:30-11:00)。

2.嚴格執行進入院區發燒篩檢、全程配戴口罩。

3.加強查詢病人、家属和看護的旅遊史、就醫史和職業史。

成大醫院：

一、非醫療需求者，請勿進入醫院

二、門診大樓與住院大樓間的天橋將關閉，一律須經由兩棟大樓之1樓管制門口進出。

三、於門診大樓汽車及機車停車場入口處量測體溫。

阮綜合醫院：

・進入醫院任何人·必須戴口單及量測體溫。
・就醫時請主動告知旅遊史、接觸史等未告知者最高罰15萬。
・病房探視及陪病者實名預約制,請於前日下午五點前完成預約。
・開放一般病房探病每日一個時段,每位住院病人訪客限2位:
-上午11:00-12:00
・每名住院病人陪病者(含照顧服務員)限制1名;晚上8:00後禁止進出。
・加護病房及亞急性呼吸照護病房探病時段每日一次:
・加護病房11:00-11:30
・亞急性呼吸照護病房11:00-11:30
・管控醫院人員進出,各棟醫療大樓開放時段・如下:
・A棟急診大門24小時開放。急診入口僅限急診病人及陪病家屬
出入。
・A棟急診後門:週一到週五上午8:00-下午5:30
其它時間不開放。
・B棟出入口:不開放。
・C棟大門:24小時開放。
・C棟後門:週一到週五上午7:00-下午6:00
其它時間不開放。

中國醫藥大學附設醫院：一、限縮陪探病規定：一般病房陪病改為限制1人，請持「陪病證」進入醫院，加護病房探病改為一天一次，每次 30分鐘，每次2人，探病時段 : 上午10:30~11:00。
為維護防疫安全，自主健康管理者，請儘量避免至醫院陪探病。近期內將規劃APP或QR code功能，提供探病者預約，以管控人流及實名制登錄。

二、進入急診須配合量體溫、戴口罩、旅遊史查驗後通關。

三、加強落實全院員工、實習學生、外包人員健康自主管理機制，落實工作人員健康監測與管理，若有症狀需至急診就醫，員工有症狀則放寬作篩檢，第一線醫療照護工作人員，確實遵循呼吸道及咳嗽禮節，在院內應全程佩戴外科口罩，並加強手部衛生。 近期內擬規劃資訊系統由工作人員上班前登錄健康狀況，以利及時掌握全院員工健康監測與管理。

四、外籍看護工休假期間避免参加聚集活動，作好健康管理，每日監測健康狀況，若有異常者請至醫院急診就醫，並避免至醫院陪病。


基隆長庚：每日固定2次探視(病)時段，且每位病人每次限2名訪客，請持「探病證」進入醫院。每位病人限1人陪伴（含家屬、照顧服務員），請持「陪病證」進入醫院。
一般病房：
每日上午11:30-12:30、18:00-19:00開放探視。
加護病房（含新生兒加護病房）：
每日上午10:30-11:00、19:30-20:00開放探視。
病況特殊者視病人病情需要開放 。

林口長庚

(一)探病：

1.【一般病房】一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。

2.【加護病房】每日固定1次探視，探視時段上午11：00∼11：30，每床每次以1人為限。

(二)陪病：

每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，進入醫院請持「陪賓證」，另請陪病者減少在院內的移動。

台大醫院：1月19日起，一般病房探病每日固定2次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。加護病房：每日固定1次探視時段，每次限2名訪客，每次1小時。需探病者在前一天晚上12點前申請預約，需攜帶預約證明，並於醫院大門口出示預約QR CODE。

桃園聯新國際醫院即日起全面禁止探病，住院病人之陪病者以1名為原則，陪病者採實聯制登記。

中壢天晟醫院：即日起取消一般病房訪客探訪，一般病房限 1位陪病人員 (看護或家屬)，需配戴陪病證。加護病房會客時間：11:00-11:30 每日固定一次，一次1人進入，有發燒或呼吸道症狀家屬禁止進入會客。

台中榮民總醫院：每床病人陪病者以1人為原則。每日開放2個探病時段：上午10:30-11:00、晚上19:00-19:30，探病者以每床2人為限，訪客需填寫聯絡資料。

亞洲大學附屬醫院：每床病人陪病者（含照服員、家屬等）以1人為原則，每日開放2個固定探病時段，上午10:30-11:00、晚上19:00-19:30，每床2人為限。

中山醫學大學附設醫院：陪病者以1人為限，須持陪病證，每次限2名訪客。
1.一般病房：11:30-12:30、18:00-19:00
2.加護病房：11:00-11:30、19:30-20:00
3.精神科病房：11:30-12:30、19:00-20:00
4.兒科加護病房：11:00-11:30、18:30-19:00

台東基督教醫院：每次探病時間限2名訪客，採實聯制登記。陪病（包含照顧服務員）限一名，憑住院時提供的「陪伴卡」進入病房。

屏東東港安泰醫院：每次探病以2名訪客為限，12歲以下兒童抵抗力較弱，請勿陪病或探病，一般病房訪客時間早上11:00-11:30、下午17:00-17:30，加護病房改為僅開放上午11:00-11:30。

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