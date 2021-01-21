套房廁所傳惡臭！女房東遲不處理　他怒罵「像張淑晶」挨告…下場曝

▲高雄女房東被罵像「張淑晶」，怒告房客公然侮辱，判決結果出爐。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名徐姓男子為了租屋處修繕問題，與張姓女房東起爭執，而徐男一氣之下脫口罵出，「嘿啊，張淑晶啊，你們姓張的房東就都是這麼髒」等語，被張女提告公然侮辱。不過，法官審理後，認為徐男只是在表達他的不滿情緒，難以認定他是無端謾罵或辱罵，最終判徐男無罪。

判決書指出，徐男因套房廁所不時會散發出臭味，多次向張女反應後，張女卻認為沒有問題遲遲不肯處理，他懷疑是張女刻意隱瞞屋況，因此拒繳電費，但也因此惹怒張女，雙方還到了調解委員會進行調解。

豈料，徐男2019年12月11日上午再度與張女約在調解委員會調解時，因雙方意見不合調解不成，而當眾人一同走出調解室後，徐男仍氣不過，脫口罵出，「嘿啊，張淑晶啊，你們姓張的房東都是這麼髒」。

張女自覺受辱，事後氣憤拿著錄音檔對徐男提告公然侮辱。檢方認為，徐男所提的「張淑晶」，依照一般社會通念，可輕易連結到近年被媒體大肆報導她隱瞞屋況、違法裝修而不實出租，並經大眾評價為不良房東的代表人物，主觀上有貶低張女人格和社會評價的意思，因此依法將徐男起訴。

不過，法院審理後卻認為，不能僅著眼文字的負面內涵，而應該審視案發當下徐男的語意脈絡、前因後果等情節，且當時是在雙方有衝突糾紛的情胯下，徐男才脫口而出的言論，他只是在表達不滿情緒，難以此認定他為了故意損害張女的名譽，而無端謾罵，因此判徐男無罪。全案可上訴。

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