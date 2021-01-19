勞保欠費超商補繳　代收上限2萬提高為3萬

▲行政執行署提醒，收到勞保費或勞退金補繳通知，盡快到超商代收上限3萬元，以免財產遭查扣。（圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

全國各大超商考量安全性等因素，一般代收繳費設有2萬上限，有些民眾可能不小心忘記繳交勞保費、勞退金，等收到欠款通知時，可能都已經超過上限，只能等著有空時到銀行等金融機構臨櫃繳款，為提供民眾繳款便利性，法務部行政執行署從2月1日起，將超商代收滯納勞保及勞退費用的限額，從2萬提高到3萬元，希望讓民眾能更快完成補繳，以免遭到查扣資產。

法務部行政執行署表示，2021年2月1日起，包括國稅、地方稅、健保費、勞保費及勞退金之執行案款，均提高便利超商代收每件繳款通知之限額至3萬元，民眾如接到執行分署印有條碼之傳繳通知時，只要欠繳金額在3萬元以下，都可持印有條碼之傳繳通知，在繳款期限內，就近至全國統一、全家、萊爾富及來來(OK)四大超商繳納。

▲超商代收限額提高至3萬元。（圖／行政執行署提供）

執行署指出，提高繳納上限，可減少民眾另外要到金融機構臨櫃繳納，或透過郵政劃撥、郵寄匯票及匯款等方式繳納的不便，省時省力，請民眾記得在繳納期限內繳清，否則可能會被執行分署依法扣押存款、薪資或查封車輛等財產，希望民眾不要輕忽。如經濟確有困難無法一次完納，可洽各分署承辦執行人員申請分期繳納或協助轉介社福、就業輔導等機構。

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