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緬懷比基尼登山客「G哥」！山友設「紀念牌」：記得她的勇敢與美麗

▲▼比基尼登山客吳季芸。（圖／翻攝自Facebook／吳季芸臉書）

▲「比基尼登山客G哥」吳季芸失事2年了。（圖／翻攝自Facebook／吳季芸臉書）

實習記者閔文昱／綜合報導

「比基尼登山客G哥」吳季芸2019年登山不慎墜谷，2天後被救難隊找到時，已失溫無生命跡象，憾事一出震驚登山界。近日有山友在無雙社看見吳季芸墜落點的對面地方設置紀念牌，以此緬懷她的過人事蹟。

有山友今（19）日在臉書社團「靠北登山大小事」投稿表示，「我們的朋友Gigi Wu（G哥）在無雙社對面的山壁上失足墜落受傷，冬雨下低溫的夜裡因失溫休克失去性命。當時她正獨自一人從盆駒山下郡大溪，預計前往無雙社途中。」並透露，他們在無雙社一處可以看見對面吳季芸墜落點的地方，設置了一面紀念牌，藉以緬懷她的勇敢與過人事蹟。

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▲▼比基尼登山客吳季芸。（圖／翻攝自Facebook／臉書社團「靠北登山大小事」）

▲山友在無雙社可以看見吳季芸在對面山坡墜落點的位置設置了一面紀念牌。（圖／翻攝自Facebook／臉書社團「靠北登山大小事」）

吳季芸在登山界小有名氣，經常穿著比基尼登山，在各大百岳頂峰上拍下一張張美照。2019年1月19日下午在南投縣信義鄉盆駒山往無雙部落路段，不慎墜落約2、30公尺深的山谷，救難隊2天後頂著濕冷天候搜救，後最後成功找到吳女，但早已無生命氣息，死因為「高海拔低溫性休克。

憾事一出，震驚台灣登山界，許多她的粉絲和登山界朋友紛紛在臉書和Instagram發文悼念她，祝福她一路好走。作家龍應台就發文表示，吳季芸的精神深深感動自己，「是多麼強大的對心靈自由的追求，使得她一年有一百多天往山的巔峰走去？是多麼宏大的氣魄，支持著一個女子獨自背著背包走進山林最艱難、最孤獨的深處？」而吳季芸的故事，甚至還在去年登上美國知名運動雜誌《運動畫刊》（Sports Illustrated）上。

▲▼比基尼登山客吳季芸。（圖／翻攝自Facebook／臉書社團「靠北登山大小事」）

▲吳季芸墜落失事的地點附近。（圖／翻攝自Facebook／臉書社團「靠北登山大小事」）

貼文一出引發迴響，「靠北登山大小事」小編也表示忍不住掉淚，許多網友更是紛紛留言緬懷，「願G哥在天堂繼續爬大山、享受人生」、「時間很快，已經兩年了。想念她的勇敢與美麗。」、「我來懺悔，當初不該不懂事當酸民」、「可惜了，如果沒發生，就還能看到許多美照與分享」、「有幸與她同行爬過山，聽她說故事，真的是很棒的女孩」。

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