「管教」3歲童竟虐打渾身傷　台中恐怖燒烤店老闆最重開罰60萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市官姓女子是燒烤店股東兼店長，因忙於店務請朋友也是老闆代為管教3歲男童，不料竟遭老闆一陣毒打，造成男童的屁股、後背與左大腿側邊，有多處大片瘀傷，社會局表示，陳姓老闆雖表示得到男童母親授權，但管教過當，依違反兒少權法開罰6至60萬元，男童外婆心疼不已，揚言提告。

▲台中單親媽帶小孩上班，竟被老闆毆打成傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

有網友昨天下午3點多在臉書po出1張小孩被凌虐成傷的照片，瞬間引發網友們肉搜，po文指出，1個單親媽媽帶著小孩辛苦工作，上班時間非常長，早上去市場買菜，串菜串肉，下午直接上班到半夜3點下班收店，用到好4、5點，然後薪水不到2萬，還有小孩才3歲，本來就很調皮，結果被老闆打成這樣，請問老闆憑什麼打小孩？

警方接獲網友報案，立即前往該店了解，並傳喚母親和老闆到案說明，母親坦承因忙於店務，所以請老闆代為管教，但不知道竟然這麼嚴重。

社會局家防中心主任侯淑茹表示，昨晚立即帶男童去驗傷，還好是表淺性傷痕，沒有內傷或骨折，男童已交由外婆、外公帶回照顧，外婆則氣到表示一定要提告。

侯淑茹表示，燒烤店陳姓老闆供稱有得到男童母親授權責打、管教，但顯然過當，因此依違反兒少權法，對陳男開罰6萬至60萬元，至於母親，則必須接受親職教育。

社會局再次呼籲民眾，若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全。

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