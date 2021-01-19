　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「管教」3歲童竟虐打渾身傷　台中恐怖燒烤店老闆最重開罰60萬

記者鄧木卿／台中報導

台中市官姓女子是燒烤店股東兼店長，因忙於店務請朋友也是老闆代為管教3歲男童，不料竟遭老闆一陣毒打，造成男童的屁股、後背與左大腿側邊，有多處大片瘀傷，社會局表示，陳姓老闆雖表示得到男童母親授權，但管教過當，依違反兒少權法開罰6至60萬元，男童外婆心疼不已，揚言提告。

▲台中單親媽帶小孩上班，竟被老闆毆打成傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中單親媽帶小孩上班，竟被老闆毆打成傷。（圖／記者鄧木卿翻攝）

有網友昨天下午3點多在臉書po出1張小孩被凌虐成傷的照片，瞬間引發網友們肉搜，po文指出，1個單親媽媽帶著小孩辛苦工作，上班時間非常長，早上去市場買菜，串菜串肉，下午直接上班到半夜3點下班收店，用到好4、5點，然後薪水不到2萬，還有小孩才3歲，本來就很調皮，結果被老闆打成這樣，請問老闆憑什麼打小孩？

警方接獲網友報案，立即前往該店了解，並傳喚母親和老闆到案說明，母親坦承因忙於店務，所以請老闆代為管教，但不知道竟然這麼嚴重。

社會局家防中心主任侯淑茹表示，昨晚立即帶男童去驗傷，還好是表淺性傷痕，沒有內傷或骨折，男童已交由外婆、外公帶回照顧，外婆則氣到表示一定要提告。

侯淑茹表示，燒烤店陳姓老闆供稱有得到男童母親授權責打、管教，但顯然過當，因此依違反兒少權法，對陳男開罰6萬至60萬元，至於母親，則必須接受親職教育。

社會局再次呼籲民眾，若發現兒少疑似受到虐待或不當對待情事，請立刻撥打113保護專線通報，讓警方及社工人員可以立即介入並進行調查保護，以維護兒少人身安全。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來


【相關新聞】

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

ET快訊
又少一間！必勝客「景美餐廳歡樂吧」收攤
直擊唐吉訶德排隊人龍看不到盡頭　這些商品最多人買
「他應該叫我姑姑」陳玉珍、陳柏惟竟有血緣　相認日曝光
獨／麥當勞開通「街口支付」　4門市搶先登場
「部立桃園醫院」終曝光　醫揭附近民眾反應：台灣怎會不好？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

三立《戲說台灣》《甘味人生》總監收回扣逆轉改判6月

新莊小客車衝對向車道　撞2機車想逃…熱心哥怒攔車：下來面對！

關西深夜槍響！小吃店2男爆衝突　他助陣「臀部大腿中3槍」送醫

勞保欠費超商補繳　代收上限2萬提高為3萬

5煞衝工程行討債老闆卻不在！砸店+砍殺2員工洩憤　帶頭的被逮

鴻海內鬼資深副總肖貪1.6億　判賠吐回佣金2100萬餘元

台中男咖啡店2樓露鳥..還朝櫻花妹「狂搓1小時」！她當場嚇壞

知名女書法家慘淪詐騙車手！當義工約宮廟拿86萬「善款」被捕

國道1號南下「半小時3車禍」！2大貨車、5小客車接連撞…釀1傷送醫

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

陸公車到站前擦撞小黃緊急煞車　女起身一半「噴飛2公尺」重摔亡

我的不好玩！公主汪「死亡凝視」　怒瞪妹玩具...媽笑：明明買兩份

愛犬半夜狂推大腿亂叫惹怒媽！她追進房驚見「小兒子斷氣發紫」

本土案例+1！北部醫院5醫護染疫　陳時中設前進指揮所：病房將關閉

孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

三立《戲說台灣》《甘味人生》總監收回扣逆轉改判6月

新莊小客車衝對向車道　撞2機車想逃…熱心哥怒攔車：下來面對！

關西深夜槍響！小吃店2男爆衝突　他助陣「臀部大腿中3槍」送醫

勞保欠費超商補繳　代收上限2萬提高為3萬

5煞衝工程行討債老闆卻不在！砸店+砍殺2員工洩憤　帶頭的被逮

鴻海內鬼資深副總肖貪1.6億　判賠吐回佣金2100萬餘元

台中男咖啡店2樓露鳥..還朝櫻花妹「狂搓1小時」！她當場嚇壞

知名女書法家慘淪詐騙車手！當義工約宮廟拿86萬「善款」被捕

國道1號南下「半小時3車禍」！2大貨車、5小客車接連撞…釀1傷送醫

女友提分「有人要包養我」！他怒PO公審文遭打臉：跟前妻睡一張床

曹西平爆料約練舞「3藝人遲到放鳥」　氣炸：一句抱歉很難嗎

加1元多1位！高雄義大「越多人住越便宜」　爽吃自助晚餐、港澳料理

張艾亞尾牙「狂露黑Bra」胸前深U全是洞！上下都露…好友一看： 扯

孟加拉男送少女回家「強吻襲胸」　她淚訴：看到舌頭嘴巴就噁心

又少一間！必勝客「景美歡樂吧」收攤　員工不捨：不是完整大家庭了

美魔女愛吃宵夜46公斤身材羨煞人　三酸甘油脂高達500嚇壞

三立《戲說台灣》《甘味人生》總監收回扣逆轉改判6月

逛店民眾分享3點「購買秘訣」絕對賺！　台灣唐吉訶德開幕這樣買

新北刑大弄丟嫌犯3百萬愛彼錶　侯友宜下令嚴查：故意侵佔就法辦

社會熱門新聞

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

千萬BMW i8對決納智捷　男載女友試車睡著

濫訴告到運將離職！　公車司機「殺手」轉戰兒福界

女確診隔離30天「仍陽性」！告上法院：放我出來

即／館長槍擊案搞丟50萬名錶　新北警認了

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

蘆洲中藥行深夜大火　宮廟3樓陷火海「疑人為」

虐殺女教師　惡男第5度遭判死

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

台中3歲男童遭虐　單親媽認：請老闆幫管教

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

37分鐘肢解成5塊！兇手關鍵失誤袋屍浮出愛河

更多熱門

相關新聞

新竹男童摔成植物人　無照保母獲輕判2年

新竹男童摔成植物人　無照保母獲輕判2年

新竹市2017年間發生一起疑似虐童案件，未領有保姆執照的楊姓女子，受託照顧3歲左右男童，結果男童遭重摔，變成植物人癱瘓在床，一二審均輕判2年。案經撤銷發回，高院更一審仍認定楊女僅成立「業務過失致重傷害罪」，還是輕判有期徒刑2年，可上訴。

台中3歲男童遭虐　單親媽認：請老闆幫管教

台中3歲男童遭虐　單親媽認：請老闆幫管教

單親媽帶3歲童上班請老闆代管教　竟被凌虐

單親媽帶3歲童上班請老闆代管教　竟被凌虐

台中3歲兒遭虐「屁股黑瘀」　千人怒喊肉搜

台中3歲兒遭虐「屁股黑瘀」　千人怒喊肉搜

沒乖乖吃飯！4歲童被藤條打死

沒乖乖吃飯！4歲童被藤條打死

關鍵字：

燒烤店虐童

讀者迴響

熱門新聞

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

鄭爽不簽字…孩子被當棄嬰曝超慘下場

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

年薪60萬碩士問為何「5寶爸」能娶到老婆

女兒很吵想送養　網看完照片笑翻

沈富雄斷言：黃捷兩邊的票接近

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

點180元鹽穌雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

警察臨檢抓包偷情妻！高EQ反應被讚爆

鄭爽「找代孕反悔」韓網也震驚

鄭爽代孕風波扯出Angelababy！

公車到站前急剎…女乘客起身重摔慘死

鄭爽連3任都撕破臉！陸網瘋朝聖張翰預言文

更多

最夯影音

更多
王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」

王浩宇遭罷免臉書吐心聲！　「是我不夠努力...不怪任何人」
鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

鄭爽怒罵：孩子打不掉，X的煩死了！　找前男友一家「要求棄養」音檔曝光

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

峮峮笑著聊小鬼入夢：還是很帥！　遺憾沒能一起出國「想去迪士尼」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

趙小僑41歲求子：今年最後一年　劉亮佐心疼看不下去「每天往肚子戳」

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

烏龜嚇到「下巴掉下來」魂魄全飛　75萬人笑噴：誰攻擊你的水缸？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面