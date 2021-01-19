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紡織業富商「百官行述」送襯衫　款式曝光！網路399買得到

與翁茂鍾（圖）有關的「怡華案」「諸慶恩案」「怡安案」及「應華案」等四大案，法務部下令重啟調查。（中央社）

▲與翁茂鍾（圖）有關的「怡華案」「諸慶恩案」「怡安案」及「應華案」等四大案，法務部下令重啟調查。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

紡織業富商翁茂鍾與司法界往來密切，他為了維繫與司法警調及政壇高官的關係，還會送襯衫及補品做公關，每年都會送出上百件，有曾收到這襯衫的司法官向本刊表示：「品質很爛啦，才不是什麼高級襯衫」，還有司法院覺得襯衫不適合，放在衣櫃多年至今未拆封，本刊調查，翁送的襯衫是自己旗下佳和集團出品的「凱文詩丹」牌襯衫，網路上每件399元。

本刊調查，翁送出襯衫屬客製化產品，都會在袖口繡上對方的英文姓名，讓收衫者享有尊榮感，由於品質不錯，曾有段期間，不少司法官都穿翁茂鍾送的免費襯衫，成了司法界的另類制服。

司法院長許宗力日前舉辦開門活動，但至今不願出面對此司法醜聞表態，他背後斗大的「司法為民」字眼，看來格外諷刺。

翁茂鍾的筆記本顯示，2006年起，翁茂鍾會利用春節等三節贈送多位法界、政界、警界與企業界人士襯衫，並貼心地在袖口繡上對方的英文姓名，曾辦過翁案的調查官秦台生、法官石木欽、蘇義洲、顏南全、林奇福、檢察官曲鴻煜、方萬富，以及曾被翁諮詢過法律問題的法官洪佳濱和曾平衫與前檢察長凌博志都有收過。

一名司法官家中至今留有翁茂鍾當年寄來、仍未拆封的襯衫，如今竟掀起司法風暴。

由於翁茂鍾送的襯衫品質不錯，又是免錢的，不少法官還會問哪裡買得到，有法官問完後下次過節就收到2件，如果尺寸不合也可退換，另有法官因長期收到襯衫，還能要求減袖長，或改短袖。多年前翁茂鍾「佳和集團」出品的襯衫，竟成了部分法官與檢察官與警官的另類制服。

翁茂鍾寄贈的襯衫質料普通，每件要價399元，連PCHOME商店街網站也有販售。（翻攝PCHOME官網）

本刊調查，愛上酒店、曾因受賄案入獄的前法官胡景彬，也在翁茂鍾送襯衫名單上，不同於其他司法官僅是在袖口繡中文姓名的英文譯音，胡的襯衫是繡上英文名字「DAVID WU」，現任警政署副署長劉柏良，不僅向翁買股票也收襯衫，袖口印的是「PAUL LIU」，均是客製化中的特別版。

知情人士指出，後來有官員收到成主顧，不僅繡有姓名，某位陳姓前檢察長還會指定要短袖版，也可以指色系或是要求改袖長的訂製版，後來翁茂鍾因在高鐵買自由座想升等商務車廂卻拒補票，自稱是「高鐵執行長鄭光遠友人」，當眾辱罵列車長「XX娘」遭判有罪，部分收衫者認為觀感不佳，才不再穿他送的襯衫。


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