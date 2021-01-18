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社會 社會焦點 保障人權

淘帝KY遭掏空15億元　台籍董事、勤業眾信2會計師遭約談

▲▼橘色領帶施景彬，深色領帶江明南。（圖／記者游宗樺攝）

▲會計師江明南(左起)、施景彬先前已因康友案遭約談，如今再陷淘帝掏空案。（資料照／記者游宗樺攝）

記者劉昌松／台北報導

繼康友爆出掏空、內線交易案後，另支KY股「淘帝國際」(2929)也爆出陸籍董事長與台籍幹部疑似假投資、真掏空公司3億多人民幣，折合台幣約15億元，淘帝前財務長王冠華還疑似得知公司有重大虧損後，事先賣股198張避損155萬元，檢調18日兵分6路搜索約談王冠華等3名台籍幹部，以及先前已因康友案遭約談的勤業眾信簽證會計師江明南、施景彬共5人。

淘帝KY在大陸是知名童裝公司2013年來台掛牌，董事長周訓財、總經理周志鴻都是大陸籍人士，目前不在台灣，他們2人涉嫌在2019年9月間，和淘帝當時的財務長兼會計主任王冠華、董事李宗儒對外佯稱，要購買人民幣3億多元的「興銀基金商品」，還拿出有會計師出具意見的不實資產負債表。

但是因為後來興銀揭露的基金財務報告，與淘帝自稱的投資金額與持有比例不符，周訓財等人為免事跡敗露，又在2020年9月到11月間，分2次公告贖回基金投資，並把台籍幹部都辭退，由外籍董事決議，將這筆錢投資購買大陸口罩公司設備。

檢調懷疑，這筆總額達新台幣15億元的資金根本是被掏空，而已經捲入康友-KY掏空案的「勤業眾信」簽證會計師江明南、施景彬疑似知道相關財報不實，仍未善盡查核責任，配合淘帝出具意見。

此外，台籍幹部王冠華疑似在2020年7月中左右，就已經得知中國淘帝虧損嚴重，卻在台灣淘帝8月12日公布第2季合併財報前，陸續賣出手中持有的淘帝KY198張，估算避損155萬元，涉嫌內線交易罪。

北檢檢察官陳照世18日指揮調查局新北市調處，兵分6路搜索王冠華、李宗儒、淘帝稽核主管兼發言人陳健瑋等3名淘帝台籍幹部，以及2名簽證會計師江明南、施景彬到案，全案朝違反《證交法》、《商業會計法》等方向偵辦。

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