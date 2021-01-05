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陸媒：中芯獲美特赦是「假消息」　背後目的為「操縱股價」

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

▲中芯國際被美國制裁，10奈米以下製程將受重大影響。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸晶片代工龍頭「中芯國際」先前被美國宣布制裁，股價重挫，但近日傳出已獲美國商務部許可，能採購成熟製程所需設備，股價再度回升。不過，陸媒《芯智訊》報導卻指出，從供應鏈相關人士處了解到，中芯國際並未獲得美方許可，相關傳聞是假消息。

《芯智訊》認為，若真如傳聞所言，中芯國際已獲得成熟製程許可，那中芯國際理應在在去年12月30日或31日進行公告，最遲1月3日也應該進行公告，但是截至新聞發出前，中芯國際都沒有發布相關公告。

《芯智訊》分別詢問了兩家美系知名設備廠商的內部人士，得到的消息都是沒有獲得向中芯國際供應成熟製程設備的許可。

▲▼中芯國際。（圖／CFP）

其中一家設備廠商的內部人士透露，目前只能幫中芯國際裝機和修理機器，且零部件是中芯國際之前囤的，才能幫他們進行更換，但是其他的設備和零部件的銷售和技術支持都還處於凍結狀態，「只有裝機、修機的工程師可以和他們接觸之外，其他相關人員基本還是處於脫離接觸狀態。」

另一家設備廠商的內部人士則說，他們早已全部撤出了在中芯國際的駐廠人員，並且到目前為止相關設備及零部件和技術支持也是處於凍結狀態，只有裝機一類的事項還可以進行。

內部人士還提到，去年9月《路透社》報導中芯國際將被限制出口時，美國商務部就已通知過他們公司，當時就已經開始申請許可，「但是，光是最LOW（最低等級）的那種設備，美國商務部的流程就走了至少一周。」

內部人士強調，現在美國商務部正式宣布將中芯國際列入實體清單後，公司的意思是，要採取更加嚴格的措施，所以連技術支持都撤了，「再加上12月下旬的聖誕假期的影響，這次不太可能那麼快獲得許可。」

《芯智訊》指出，從目前的資訊來看，「中芯國際已獲成熟製程許可」很大機率是假消息，而背後目的，可能是為了操縱中芯國際港股的股價。

事實上，相關消息傳出後，中芯國際的股價的確出現強彈，光是去年12月30日、31日兩個交易日，中芯國際港股股價就上漲超過20%，振幅將近27%。

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