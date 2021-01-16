嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地方聞人洪鴻彬去年12月15日過世，選在2021年1月16日上午舉辦告別式，場面盛大，藍綠政要都到場，嘉義市長黃敏惠，陳明文、王美惠等縣市立委，福添福基金會創辦人陳盈助及嘉義區漁會榮譽理事長林水樹等人也來了，會場更有逾5千人穿體面黑色西裝送他最後一程，治喪規模相當浩大，顯見洪鴻然交友廣闊及政商關係融洽。

▲嘉義聞人洪鴻彬告別式排場浩大。（圖／讀者提供）

▲嘉義聞人洪鴻彬告別式眾家好友兄弟到場送別。（圖／讀者提供）

嘉義地方聞人洪鴻彬，人稱「鴻彬」因口腔纖維化病變，手術後休養多年，卻在去年12月15日傳出因心肺衰竭過世，享壽60歲。生前樂於助人，講情義，重朋友及兄弟的豪爽個性因而被受敬重，稍早家祭過程，近200名洪鴻彬「厝內仔兄弟姐妹」以三跪九叩儀式，拜別「鴻彬」。典禮上還有醒獅團及西樂隊，以及千名著體面黑西裝年輕人及300台百萬商務車送別，可見洪生前人緣之好。

▲洪鴻彬家祭全場三跪九叩。（圖／讀者提供）

市長黃敏惠表示，洪鴻彬是地方知名聞人，也是非常有情有義的好朋友，很多人認同他的忠義精神，受過他的照顧，今天特地過來感謝並送他一程，看到這麼多人到場，就知道他的為人多麼受人敬重。



洪鴻彬家屬表示，告別式遵照洪生前遺願交辦，以簡單儀禮，盡量不要叨擾親朋好友，因此採行家祭禮與拈香禮儀進行，期望大家同以最感念洪董事長的心情來參加。

▲洪鴻彬出殯大陣仗。（圖／讀者提供）

▲嘉義聞人洪鴻彬出殯，友人找來近300輛商務車送行。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義聞人洪鴻彬出殯，友人向他致意請來女子樂隊。（圖／記者翁伊森翻攝）