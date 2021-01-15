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前學生會長欠罰款遭扣畢業證書！東華大學同意給了　持續追討欠款

▲東華大學同意給予畢業證書。（圖／翻攝自許冠澤臉書）

▲東華大學同意給予畢業證書。（圖／翻攝自許冠澤臉書）

文／中央社記者陳至中、張祈台北15日電

東華大學學生不滿校內交通政策，拒繳罰金，遭校方以未完成離校手續為由，拒絕給予畢業證書。東華大學今天表示，為不影響學生就業就學，同意先給3人畢業證書。

東華大學校長趙涵㨗接受媒體採訪指出，為不影響學生就業、就學，已發文給教育部，同意先給予許冠澤3人畢業證書，學生欠款部分將限期請學生繳清罰款。媒體提問「若沒在限期內繳納罰款，是否將提告追討」，趙涵㨗僅說會循相關程序處理，沒有正面回覆。

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趙涵㨗指出，學生對校內條文規定有疑慮，校方提供管道申訴，罰款部分也可彈性調整分期、延後繳或愛校服務折抵，都會站在學生立場考量。不過他也提出質疑，「需要欠100張罰單來表達理念，1張、2張也可以啊」，這就留給社會公評。

趙涵㨗表示，對於學生堅持的事情，他個人沒有任何意見，校內也正開會討論條文內容。對於會不會擔心學生有樣學樣，他指出，法律確實對於「不當連結」比較嚴謹，但不只罰款未繳清，像是在學校圖書館借書未還、教職員校產未點交完畢等，究竟算不算「不當連結」，需要教育部找各校共同坐下來討論。

東華大學學生許冠澤等人，認為機車入校違規罰錢等制度不合理，拒繳罰金，影響畢業證書的領取時間。台灣學生聯合會民國109年9月曾陪同3名東華大學生向教育部陳情，指「學位授予法」第5條規定，只要修滿應修學分，並符合畢業條件，經考核成績及格，即應授予學士學位。

台學聯認為校方拒給畢業證書，導致畢業生無法順利註冊研究所、求職，攸關人生重大規劃，嚴重侵害學權。許冠澤等人隨後提起訴願，教育部於109年12月召開訴願委員會，預計本月公告結果。

台學聯今天告訴媒體，就在訴願結果公告前夕，東華大學突然通知3名學生領取畢業證書，因此訴願極可能做出「程序不受理」的決定，為爭議畫上休止符。

台學聯仍呼籲，東華大學應依照「學位授予法」規定，達到畢業條件就授予學位。同時應針對3名學生所倡議的交通改革，做出回應和重啟討論。

當事學生許冠澤在個人臉書發文指出，東華大學選擇在訴願結果公告前夕才讓步，是不想讓行政救濟留下紀錄，也就是校方自知理虧、敗訴機率極高。如果敗訴就得修改校內學則，相關違法規定都要廢止，但發出畢業證書，兩造雙方爭執的「爭點」就消失，教育部訴願恐做出「程序不受理」決定，東華就能繼續讓校內規定維持原樣。

許冠澤也提到，東華大學學生約1萬人，近3年違規罰款收入卻達新台幣283萬到525萬元，他拒繳罰金，進而提起訴願，不是要創造學生可以欠費的機會，而是藉此讓學校檢討罰款制度，由教職員生一同討論交通政策。

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