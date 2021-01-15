境外移入+1！印尼漁工持陰性證明來台「無症狀期滿採檢確診」

▲指揮中心記者會，資料照。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1例境外移入新冠肺炎確定病例，發言人莊人祥說明，個案為印尼籍20多歲男性漁工，去(2020)年12月31日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。

指揮中心表示，個案今(2021)年1月13日接受檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

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指揮中心統計，截至目前國內累計135,340例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含133,021例排除)，其中843例確診，分別為746例境外移入，58例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、741人解除隔離、95人住院隔離中。

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