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「千年的王八萬年龜」下半句超經典！竟然和「兔子」有關

▲烏龜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲俗諺「千年的王八萬年龜」通常帶有貶抑，沒想到下一句更震撼。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

烏龜因為長壽所以一直帶給人們吉祥的象徵，然而俗語「千年的王八萬年龜」卻多用於貶義，形容人城府很深，不能夠輕易交往。事實上，這句俗語只是上半句，它還有下半句，而且這下半句才是經典。

根據《今日頭條》報導，在古人的認知里，烏龜就是長壽的象徵，常用可活「千年」、「萬年」來形容，雖然有些誇張，但牠超強的適應能力確實能夠在各種環境下如魚得水，壽命自然也遠超其它生物，而王八其實指的就是「鱉」，兩種動物都是形容長壽，因此古人才會用這兩種動物來形容那些已在社會打滾多年，非常有歷練卻暴露自己的真實本性，喜歡欺壓弱小的人。

而俗語的後面一句就是「百年的兔子無人追」。實際上，兔子外表雪白、乾淨，非常討人喜歡，但通常兔子並不長壽，能活百年那表示這不是一個正常的現象，這隻兔子一定是一隻狡猾的兔子，所以才沒人敢去招惹它，警告人們不要被事物的外表所欺騙。

▲兔子,白兔（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲兔子因為外表雪白、可愛，因此受到很多人的喜歡（圖／取自免費圖庫pixabay）

這兩句俗語其實都有一定警世的意味，放在今天也依舊適用，不管是萬年龜還是百年兔，都是形容人城府極深，提醒人們在生活中一定要遠離這樣的人，並加以防範，若能理解這個道理，或許就能少吃很多虧。

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