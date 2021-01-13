殺警無罪「治療5年」改監護無限期　修法「少一配套」恐違憲

▲鄭男一審獲判無罪。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

24歲鐵路警察李承翰2019年7月3日處理補票爭議時，遭鄭姓乘客持刀刺傷腹部，送醫不治；事後鄭男因為鑑定出罹患思覺失調症，一審獲判無罪、強制治療5年，掀起社會憤怒。對此，法務部火速提出《刑法》監護處分修正案，希望改為由檢方每3年向法院聲請裁定一次，且無次數限制，但如果《刑事訴訟法》沒有一起配合修正，恐怕會被大法官宣告違憲。

鄭男持刀刺殺鐵路警察李承翰，一審因為被認定有精神障礙，獲判無罪、強制治療5年；他事後曾表示，不是故意要針對警察，只是當時有人要殺他，卻沒有人願意幫忙。一審判決出爐後，掀起社會各界憤怒，而案件後來雖然已經進入二審上訴階段，李父仍因太過悲憤、整日鬱鬱寡歡，最終導致胃出血離世。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者屠惠剛攝）

法務部長蔡清祥去年6月5日召開記者會，表明《刑法》等相關法律已用最快速度進行修法，目前已送交行政院審查中，而《保安處分執行法》及監護部分條文，本來限制在5年以下，也將修正為「可延長、不限次數」，《保安處分執行法》修正案，也會把相關申請程序和精神鑑定評估的方式，都做出更明確的規範。

根據《自由時報》報導，雖然法務部提出的修正案打算刪除5年限制，改為由檢方每3年向法院聲請裁定監護，且不限制次數，但如果《刑事訴訟法》沒有配合修正，到時可能會和「性侵犯強制治療」爭議一樣，被大法官宣告違憲；對此，司法院表示，現階段行政院尚未通過監護相關條文，所以較難做出更詳細的研擬，期盼下次兩院共同討論時可以提出來交換意見，讓《刑法》和《刑訴法》可以相互配套，再送交立法院審議，避免陷入違憲爭議。