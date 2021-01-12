知名飯店歧視雙性人判賠20萬！勝訴意義：「強迫出櫃」已觸法

▲在伴盟律師協助下，柯達飯店歧視雙性人案，判賠當事人20萬精神損害賠償定讞。（圖／Facebook／台灣伴侶權益推動聯盟）

記者林育綾／台北報導

2019年6月引發話題的「柯達飯店歧視雙性人員工案」，在台灣伴侶權益推動聯盟律師團協助下，台北地方法院在去年11月底判決共同被告柯達飯店及2位主管，需連帶賠償當事人小霞20萬元精神損害賠償，該案一審判決後，3名被告均未上訴，全案已告定讞。伴盟律師指出此案勝訴有幾個關鍵意義，其中「強迫出櫃」已構成性別工作平等法的敵意環境性騷擾，侵害當事人人格權，也藉此提醒社會。

雙性人小霞2019年6月在網路上投訴，遭到柯達飯店敦南店主管性別歧視，主管以顧及其他員工感受為由，2次強迫她對所有同事「出櫃」揭露性別隱私，而她為保住工作，被迫接受主管無理的要求，沒想到主管卻在小霞與同事說明自己雙性人身份時，遭主管言語戲謔，「你們想看我男扮女裝嗎？」最後公司再以她員工資料卡性別欄「填寫不實」為由惡意解僱。

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小霞的貼文引發社會關注，柯達飯店粉絲專頁當時更湧入大量抗議訊息，為此飯店一度發出道歉聲明，表達公司將深切反省並進行員工訓練。然而，當伴盟律師團代理小霞進行性平申訴，且台北市勞動局性別工作平等會調查認定，柯達飯店違反性別工作平等法並依法開罰40萬元處分之後，飯店不但徹底否認有何歧視，對小霞更從未道歉，甚至編造出「無故曠職」藉口，繼續狡辯提起訴願。

雖然訴願會最後未變更見解，但當事人已不甘受辱，認為柯達飯店沒有深切反省主管的歧視作為，當初的道歉聲明只是為了平息眾怒，企圖用公關手法挽回公司形象。因此向柯達飯店與主管請求民事損害賠償，要求柯達正視性別歧視對當事人造成的嚴重傷害。

法官採納伴盟律師團的見解，認為飯店櫃檯職務之需求與性別無涉，當事人的性別亦與工作能力無關，柯達飯店主管卻要求當事人「揭露自身性別隱私」作為勞務存續的交換條件，顯然違反被告意願，也已經造成敵意性之工作環境，屬《性別工作平等法》之性騷擾。

而針對柯達飯店指當事人在人事資料卡「性別欄填寫不實」，法官強調，性別可區分為生理性別、性別表現、性別認同等不同面向，本件當事人具有雙性徵，雖然身分證登記性別為男性，但其性別認同為女性，當事人以自身之性別認同勾選女性，並無虛假、不實之情事，加上當事人在填寫資料前已口頭告知主管，益證並無欺瞞。

法官最後判定，柯達公司在當事人在遭遇性騷擾後，沒有積極補救，反而以「性別填寫不實」為由要求原告自行離職，其對當事人的加害情節可謂不輕，考量當事人精神上所受到的痛苦，判決柯達公司與主管應連帶賠償當事人20萬元。

台北地方法院於2020年11月27日判決，共同被告柯達飯店及2位主管，除了需連帶賠償當事人小霞20萬元精神損害賠償外，柯達飯店基於性別歧視而非法解雇當事人，解雇不生效力，勞動契約仍存續，因此應另行給付小霞2019年6月「被解雇後」薪資與退休金提撥。該案一審判決後，3名被告均未上訴，全案已告定讞。

柯達案的當事人在得知判決結果後表示欣慰，她認為，沒有人應該遭到如此待遇，但很遺憾，類似事件仍持續發生在社會上各個角落，鼓勵遭遇歧視的當事人不要退縮、要積極尋求幫助捍衛自己的權利，因為每個人都是獨一無二的個體，自己有權決定要用什麼樣貌與形式活著。

該案雙性人小霞的律師許秀雯指出，此案勝訴有幾個重大意義，第一，確認「強迫出櫃」構成性別工作平等法的敵意環境性騷擾，侵害當事人人格權，應對受害人負精神損害賠償責任。此案判20萬，但這並不是上限，未來在不同案件，法官也可能視加害程度及綜合相關情事，判賠更高的數額。

第二，該案應是台灣司法史上第一起雙性人職場歧視民事求償勝訴案件，伴盟律師團目前代理多起反歧視訴訟案件，目的就是希望藉由這些司法個案，拓寬法院及社會對多元性別的認知，以及藉此樹立平等的新標竿。伴盟會將這些台灣本土經驗，帶入未來「平等法」的修法參照與基礎。

伴盟秘書長簡至潔表示，「伴盟公益法律諮詢服務」開辦超過6年，據觀察，在職場遭遇就業歧視前來求助的當事人越來越多，這表示多元性別者的權利意識逐漸提升，加上社會風氣更為開放，讓當事人有更強的意願站出來爭取權利。

簡至潔提醒，台北市勞動局在就業歧視評議的觀念已相當進步，目前多元性別在職場遭受歧視的案件有不少獲得歧視成立之認定，她建議其他縣市的勞動主管機關、就業歧視委員也能持續加強對多元性別權益保障的敏感度及知能，了解性別歧視認定的最新趨勢。此外也建議雇主，應加強對性別平等工作法的教育訓練，並重新檢視工作環境的軟硬體設施是否友善多元性別，消極來說至少避免觸法，積極來說則可以創造性別平等、多元共融的職場環境，乃至生產力及財務表現更高的優質企業。

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