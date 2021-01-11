今晚只是開始！寒流「兩階段降溫」時程表　還會更冷極凍6°C↓

▲這波寒流將一路影響到周三清晨，今晚只是開始，以周三清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫屆時只剩6-9度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今天下半天起受到寒流影響，溫度偏低，氣象局指出，這波寒流將一路影響到周三清晨，今晚只是開始，以周三清晨最冷，中部以北、宜蘭低溫屆時只剩6-9度。

氣象預報員官欣平表示，今天寒流南下，各地越晚越冷，今晚到明晨高雄以北到花蓮局部地區有機會出現10度以下低溫。

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周二一整天都受到寒流影響，，北台灣高溫13-14度，中部16度，南部19度。這波寒流最冷時間點落在周二、三，其中，周三水氣減少，搭配輻射冷卻效應，溫度會特別低，中部以北、宜蘭低溫6-9度。

至於高山降雪預報，氣象局表示，由於今天水氣多，下半天起、入夜後到明清晨，北台灣1500公尺山區以上，如太平山、拉拉山，中部3000公尺以上高山，如合歡山、玉山還是有機會下雪。

▲一周溫度趨勢圖。（圖／中央氣象局）

周二清晨水氣逐步減少，下午後轉為乾冷，降雪機會也會降低。降雨方面，也會從北部、東北部，轉為東半部地區，宜花東有局部短暫雨，北部、中南部山區會轉為多雲。

周三白天起寒流減弱，周四、五要留意日夜溫差大，大台北地區低溫11-13度，但高溫回到20度以上，各地天氣轉好，多為晴時多雲好天氣。

周六以後，下一波冷空氣來襲，目前預估強度為大陸冷氣團，但強度還有變動，不排除更強。另外，周六水氣又會增多，北部有短暫雨，午後開始陸續降溫，白天高溫還有20度左右，中部以北夜間、清晨低溫只剩11-13度，其他地區低溫約14-15度。

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