珍煮丹寒流買1送1「排到爆」　粉絲為喝珍珠崩潰：等2小時了！

▲珍煮丹買一送一人龍塞到爆炸，民眾寒風中苦等。（圖／翻攝自珍煮丹臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣人氣手搖杯「珍煮丹」為了慶祝品牌生日，1月10日推出「It’s Truedan O’clock」活動，民眾只要憑官方臉書公布的截圖，在門市營業時間憑截圖現場點單，購買兩杯同品項、同規格飲料，就能享有買一送一優惠。活動開始後，各地門市隨即被眾多粉絲擠爆，甚至有人喊出「塞了2小時還拿到飲料，悲劇。」

珍煮丹10日推出「It’s Truedan O’clock」活動，早上1點、早上10點及下午1點會在官方臉書、IG公布不同飲品的照片，民眾只要截圖偏好的飲品，再到各地門市憑截圖現場點單，購買2杯同品項、同規格飲料，其中1杯就由珍煮丹招待。

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▲民眾在各地門市憑截圖現場點單，購買兩杯同品項、同規格飲料，就能享買一送一優惠。（圖／翻攝自珍煮丹臉書）

珍煮丹也在活動公告提醒，活動僅2021年1月10日限定，僅限現場購買使用，「為讓更多人可以參與活動，每截圖僅限兌換一組，每人每次限兌換兩組」、「桃園桃鶯、台中神岡、澎湖馬公、三民建工等，試營運門市則不參與此活動。」

活動開始後，各地門市隨即被眾多粉絲擠爆，有人表示「剛到現場沒有人，秒點秒買，好爽」、「終於等到想喝的，趕快去排嘍」、「希望不要售完啊」，但也有人無奈說「現場好多人，排好久」、「1:38來排隊，2:30點餐，3:30還沒拿到」、「人多到，排隊隊伍幾乎沒在動，後來放棄了。」